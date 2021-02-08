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Казахстанцы придумали, как обналичить деньги из ЕНПФ на свои нужды. Работает ли это?

Просмотров:4731 Опубликовано: Вчера, 21:14
Казахстанцы придумали, как обналичить деньги из ЕНПФ на свои нужды. Работает ли это?
Фото из открытых источников
Досрочное изъятие ввели в январе 2021 года, но оно исключает получение наличных, однако в сети уже гуляет способ обмана государства.

Казахстанцы придумали способ обналичивать излишки, которые у них есть на счетах в ЕНПФ. В теории все выглядит вполне законно, но можно ли осуществить эту схему на практике? Об этом Liter.kz спросил у эксперта.

С января 2021 в Казахстане можно использовать часть накопленных пенсионных средств на покупку жилья или лечение. Для каждого возраста есть свой порог достаточности — все, что выше этого порога, можно забирать.

Разработанный в ЕНПФ механизм использования денег не предполагает обналичивания. Деньги переводят на специальный счет, а потом направляют либо продавцу жилья, либо в банк на частичное погашение долга по ипотеке. Ни на одном из этапов обналичить деньги нельзя.

Предприимчивые казахстанцы нашли способ обойти это условие. О нем пишут в Интернете и социальных сетях. Суть простая: если у вас в ЕНПФ достаточно денег, чтобы приобрести жилье, вы находите друга или дальнего родственника, у которого есть жилая недвижимость, и он соглашается вам ее продать. Вы оформляете сделку, продавец получает деньги, которые уже может обналичить. Спустя некоторое время вы переоформляете квартиру на прежнего хозяина или продаете ее обратно — можете забрать свои деньги.

В теории выглядит вполне законно и заманчиво, но оказалось, что на практике прокрутить такую комбинацию с деньгами сложно.

«О такой схеме я слышу впервые, но наши люди настолько изобретательны, что могут придумать подобное. Но давайте посмотрим, как происходит механизм сделки. Чтобы люди получили деньги, должна пройти «купля-продажа» — переход права собственности на покупателя, регистрация прав его собственности, иначе банк не перечислит деньги. Только после предоставления документов и уведомления уполномоченных органов о регистрации прав собственности, покупатели направляют все в банк. После этого идет рассмотрение перечисления денег», — объяснила Liter.kz президент Объединенной ассоциации риелторов Казахстана Лариса Степаненко.

Она добавила, что осуществить обратную сделку непросто. Если будет обратная продажа, сделка попадает в категорию мнимой, и тогда ею займутся компетентные органы.

Просто «подарить» квартиру тоже будет проблематично.

«Подарить ее можно, но сразу возникнут вопросы. Чтобы оформить дарственную, нужно обосновать, почему вы это делаете, доказать, что это родственник (покупатель — прим. ред.). Но у компетентных органов сделка будет перед глазами, они увидят, что этот человек продал другому человеку, а тот дарит ее обратно. Очевидно, что это мошенническая схема. Я думаю, что финмониторинг и налоговая обязательно будут этот момент отслеживать. Схема сомнительная. Не думаю, что адекватный нормальный человек (продавец — прим. ред.) пойдет на это. А за мнимыми сделками в соответствующих органах следят и наказывают, согласно закону», — сказала Лариса Степаненко.

8 февраля в Министерстве труда и социальной защиты РК рассказали, изменится ли пенсионный возраст в Казахстане. В начале февраля в ЕНПФ также назвали регионы страны, где живут больше всего людей с порогом достаточности — для частичного изъятия пенсий.


Источник: liter.kz
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Комментарии ( 3 )

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  • 618965450
  • arelav_74
 mer (Посетители) Вчера, 22:32
Я вообще категорически не согласен с тем, что меня заставляют вкладывать мои же заработанные в недвижимость, или на лечение. Почему я не могу их потратить по своему усмотрению? Здесь явно какие либо структуры, хотят на этом на греться, потому как видимо уже вложились в тех, кто им пробивал тему пенсионных.
 
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  • mer
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 G32 (Посетители) Вчера, 21:36
Почему взять деньги в кредит и прокатать их в лохотронах можно, а забрать свои заработанные деньги с ЕНПФ нельзя?
 
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  • Барабашка
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 TU-154 (Посетители) Вчера, 21:33
Людям должны просто отдать их деньги. ЕНПФ тратит только на своё содержание миллиарды народных денег. Почему люди вообще должны придумывать какие то способы забрать свои деньги? Которые инфляция обесценивает каждый год
 
 

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