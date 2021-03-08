Зафиксировано снижение заболеваемости COVID-19 в Казахстане

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 7 марта в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 653 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Днем ранее этот показатель составлял 802.
Всего в стране подтверждено 218 754 случая, из них:
в городе Нур-Султан - 25 714 (+42), в городе Алматы - 25 996 (+141), в ВКО - 22 315 (+21), в Атырауской области - 17 441 (+43), в Павлодарской области - 18 139 (+65), в Карагандинской области - 15 749 (+38), в Акмолинской области - 14 102 (+68), в ЗКО - 13 426 (+34), в СКО - 12 582 (+36), в Костанайской области - 12 775 (+50), в Алматинской области - 11 256 (+68), в городе Шымкент - 6 290 (+8), в Жамбылской области - 6 055 (+15), в Туркестанской области - 4 328 (+3), в Мангистауской области - 4 282 (+2), в Актюбинской области - 4 401 (+13), в Кызылординской области - 3 903 (+6).
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