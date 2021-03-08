Президент поздравил казахстанских женщин с 8 Марта

Глава государства – Касым-Жомарт Токаев поздравил женщин страны с международным женским днем, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Акорду.
«Дорогие женщины! Сердечно поздравляю вас с Международным женским днем! Этот прекрасный праздник весны олицетворяет собой красоту, добро и любовь.
Каждый год Международный женский день дает нам возможность по-особому выразить самые теплые чувства к прекрасной половине человечества, отметить исключительно важную роль, которую вы, женщины, играете в жизни нашего государства и общества. Ведь неслучайно казахская пословица гласит:
«Женщина одной рукой качает колыбель, а другой – весь мир».
Защите прав женщин и созданию условий для полноценной реализации их потенциала наша страна уделяет приоритетное внимание. Благодаря системной поддержке государства последовательно расширяется участие женщин в экономике, политике, общественной деятельности.
За годы независимости мы стали свидетелями множества историй успеха женщин в самых разных сферах. Достижения наших женщин мотивируют всех граждан страны, служат хорошим примером для молодежи.
Ваша активная гражданская позиция способствует успешному решению актуальных общественных проблем и всестороннему развитию страны.
Мудрость, энергия, созидательный труд казахстанских женщин помогают всем нам преодолевать любые сложности и достойно отражать сложнейшие вызовы.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, исполнения всех заветных желаний», − написал президент.
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