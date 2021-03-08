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Президент поздравил казахстанских женщин с 8 Марта

Просмотров:88 Опубликовано: Сегодня, 08:23
Президент поздравил казахстанских женщин с 8 Марта
Фото из открытых источников
Глава государства – Касым-Жомарт Токаев поздравил женщин страны с международным женским днем, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Акорду.

«Дорогие женщины! Сердечно поздравляю вас с Международным женским днем! Этот прекрасный праздник весны олицетворяет собой красоту, добро и любовь.

Каждый год Международный женский день дает нам возможность по-особому выразить самые теплые чувства к прекрасной половине человечества, отметить исключительно важную роль, которую вы, женщины, играете в жизни нашего государства и общества. Ведь неслучайно казахская пословица гласит:

«Женщина одной рукой качает колыбель, а другой – весь мир».

Защите прав женщин и созданию условий для полноценной реализации их потенциала наша страна уделяет приоритетное внимание. Благодаря системной поддержке государства последовательно расширяется участие женщин в экономике, политике, общественной деятельности.

За годы независимости мы стали свидетелями множества историй успеха женщин в самых разных сферах. Достижения наших женщин мотивируют всех граждан страны, служат хорошим примером для молодежи.

Ваша активная гражданская позиция способствует успешному решению актуальных общественных проблем и всестороннему развитию страны.

Мудрость, энергия, созидательный труд казахстанских женщин помогают всем нам преодолевать любые сложности и достойно отражать сложнейшие вызовы.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, исполнения всех заветных желаний», − написал президент.


Источник: newtimes.kz
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