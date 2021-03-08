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Какие знаки зодиака разбогатеют во второй половине марта

Просмотров:150 Опубликовано: Сегодня, 08:41
Какие знаки зодиака разбогатеют во второй половине марта
Фото из открытых источников
Астрологи назвали знаки зодиака, у которых есть шанс разбогатеть в марте, передает zakon.kz.

Как сообщает "Профиль", астрологи уверены, что наступление весны для некоторых знаков зодиака станет целым событием.

Они заявили, что именно во второй половине марта у них будет возможность реализовать все задуманное и разбогатеть.

Скорпион

Скорпион отличается крайними новаторскими способностями на фоне других знаков – поэтому во второй половине марта у него будет возможность реализовать свои самые безумные идеи. Креативные мысли копились всю зиму, и уже в первой половине марта они выльются в очень успешные проекты.

Телец

Тельцам следует лишь немного поработать во второй половине марта, и им удастся оказаться на новой ступени карьерной лестницы. Учитывая скромность этого знака, как отметили астрологи, полученных денег точно хватит на бытовые нужды. Оставшуюся сумму они рекомендуют потратить на себя и свои сокровенные желания.

Водолей

Как заявляют астрологи, проекты, которые были начаты Водолеем в этот период, будут широко распространены и востребованы, что принесет создателю неслыханное богатство. О карьерном росте даже не стоит говорить, так как этот знак награждается этим вне очереди. Деньги будут притягиваться к этому знаку, как денежный магнит. Однако специалисты призывают помнить, что излишняя расточительность может оставить Водолея ни с чем.


Источник: zakon.kz
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