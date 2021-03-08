Какие знаки зодиака разбогатеют во второй половине марта

Астрологи назвали знаки зодиака, у которых есть шанс разбогатеть в марте, передает zakon.kz.



Как сообщает "Профиль", астрологи уверены, что наступление весны для некоторых знаков зодиака станет целым событием.



Они заявили, что именно во второй половине марта у них будет возможность реализовать все задуманное и разбогатеть.



Скорпион



Скорпион отличается крайними новаторскими способностями на фоне других знаков – поэтому во второй половине марта у него будет возможность реализовать свои самые безумные идеи. Креативные мысли копились всю зиму, и уже в первой половине марта они выльются в очень успешные проекты.



Телец



Тельцам следует лишь немного поработать во второй половине марта, и им удастся оказаться на новой ступени карьерной лестницы. Учитывая скромность этого знака, как отметили астрологи, полученных денег точно хватит на бытовые нужды. Оставшуюся сумму они рекомендуют потратить на себя и свои сокровенные желания.



Водолей



Как заявляют астрологи, проекты, которые были начаты Водолеем в этот период, будут широко распространены и востребованы, что принесет создателю неслыханное богатство. О карьерном росте даже не стоит говорить, так как этот знак награждается этим вне очереди. Деньги будут притягиваться к этому знаку, как денежный магнит. Однако специалисты призывают помнить, что излишняя расточительность может оставить Водолея ни с чем.