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Масленицу встречают православные христиане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:11
Масленицу встречают православные христиане
Фото из открытых источников
Православные верующие в понедельник, 8 марта, вступают в масленичную или сырную неделю - последнюю подготовительную неделю перед началом Великого поста, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Масленица относится к числу праздников, составляющих подвижную часть календаря. Срок ее проведения зависит от даты главного христианского праздника - Пасхи. По православным пасхалиям празднование Масленицы начинается за 56 дней до Пасхи, в этом году она пройдет с 8 по 14 марта.

Отмечается, что две из трех подготовительных недель перед Великим постом, в том числе Масленица, называются "сплошными", поскольку в это время отменяются обязательные посты по средам и пятницам. При этом Масленичная, "мясопустная" неделя отличается тем, что на мясо уже наложен запрет.

- Наступающая неделя называется мясопустная: мы не вкушаем ничего мясного, но все остальное мы едим. А потом уже пост. Церковь плавно, в щадящем режиме вводит человека во время поста. Пост предваряется Прощеным воскресеньем, это как раз завершение Масленицы. А Масленица - это время, когда раньше часто ходили в гости, как говорили, "к теще на блины". Это возможность в преддверии Прощеного воскресенья попросить прощения, примириться, - рассказал священник храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках, протоиерей Олег Стеняев.


Источник: zakon.kz
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