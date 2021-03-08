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Тысячи скворцов сбились в стаю в форме огромной птицы

Просмотров:444 Опубликовано: Сегодня, 11:12
Тысячи скворцов сбились в стаю в форме огромной птицы
Фото: James Crombie / imago images / Inpho / Scanpix / LETA
Тысячи скворцов сбились в стаю в форме огромной птицы, чтобы отпугнуть хищников, передает zakon.kz.

Как сообщает meduza.io, фотограф Джеймс Кромби снял в начале марта стаю скворцов над озером Лох-Эннел в центральной Ирландии.

Выраженное стайное поведение перед гнездованием характерно для многих птиц, но у скворцов в подобные коллективы могут собираться более 700 тыс. птиц (в среднем около 30 тыс). Подобная стая - в английском она традиционно называется murmuration of starlings, то есть "шелест или шепот скворцов" (от характерного звука крыльев) - при движении принимает необычные очертания, исследованием которых занимаются в том числе физики. Доминирующая гипотеза о приспособительной роли такого поведения говорит о том, что, собираясь в такие стаи, птицы пытаются сбить с толку хищников, - говорится в сообщении.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 1 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 13:30
Иногда тучи напоминают верблюдов и т.п.
Из этого не следует, что они чего-то там изображают.
Но если это у озера Лох-Эннел, то вполне возможно (для лохов).
Помните Лохнесское чудовище, или Несси из озера Лохнесс?
 
 

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