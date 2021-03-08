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Почему колбаса может быть вреднее сигарет, рассказал онколог

Просмотров:405 Опубликовано: Сегодня, 12:11
Почему колбаса может быть вреднее сигарет, рассказал онколог
Фото из открытых источников
50 граммов сырокопченого сервелата по канцерогенности равны выкуренной пачке сигарет, передает zakon.kz.

Как рассказал агентству "Прайм" главный онколог "СМ-Клиника", доктор медицинских наук, профессор Александр Серяков, этот продукт вреден для организма, но разовое его употребление не приведет к серьезным последствиям для организма, а вот длительное и постоянное увлечение копченной колбасой и прочими изделиями из красного мяса может увеличить риск развития онкологических заболеваний и летального исхода.

Самой опасной с точки зрения канцерогенности является копченая колбаса, так как при копчении выделяется дым, который содержит множество вредных веществ. Такая колбаса может содержать, кроме нитритов, еще одно вещество с доказанной канцерогенной активностью - бензпирен. Он образуется при термическом распаде древесины, используемой для копчения, - объяснил врач.

Ученые считают, что красное мясо содержит вещества, которые повышают риск развития раковых клеток. По классификации канцерогенных продуктов, предложенной Международным агентством по изучению рака, красное мясо с большой вероятностью провоцирует развитие рака (группа 2А), сказал Серяков.

Отмечается, что переработанное мясо - сосиски, сардельки, ветчина, мясные консервы - официально относится к канцерогенам первой группы, согласно упомянутой классификации.

По данным исследований, ежедневное употребление 50 граммов таких переработанных продуктов повышает риск развития рака толстой кишки на 18%, - подчеркивает он.

Как сообщается. усугубляет ситуацию процесс приготовления мяса. Основным фактором опасности являются мясные продукты, которые подверглись любой обработке для увеличения срока хранения или изменения их вкуса - термическая обработка, копчение, консервация, соление.

Так, колбаса содержит добавленные в качестве фиксатора окраски нитрит натрия или нитрит калия - они придают ей привычный нам розовый цвет, и они же помогают предотвратить развитие в колбасе смертельно опасных возбудителей ботулизма. Однако, попадая в кишечник человека, эти вещества могут превращаться там в канцерогенные нитрозамины, - отметил Серяков.

К другим опасным продуктам, по словам онколога, относятся шпроты, печенье, вафли и другие кондитерские изделия, сладкая газировка, алкоголь, чипсы, маргарин, майонез, соусы, рафинированный сахар, попкорн, консервированные овощи и фрукты, искусственные подсластители, генномодифицированные продукты. Однако утверждать, что эти продукты вреднее сигарет, нельзя - все зависит от количества, заключил онколог.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 2 )

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master_kz (Посетители) Сегодня, 15:17
Так бывает когда не соответствие ГОСТУ уже не преследуется законом. Рыночек порешал. Больные тоже нужны. "медицина" тоже должна зарабатывать на клиентах.
 
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302847066 (Посетители) Сегодня, 13:20
Всё это на прилавках везде,в огромном количестве,причём с большими сроками хранения. Вопрос, что тогда употреблять в еду?
 
 

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