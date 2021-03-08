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Костанайский полицейский застрелили одноклассника: комментарий ДП

Просмотров:190 Опубликовано: Сегодня, 17:02
Костанайский полицейский застрелили одноклассника: комментарий ДП
Фото из открытых источников
В Костанае застрелили 37-летнего мужчину. Подозреваемого, которым оказался сотрудник полиции, задержали, сообщает zakon.kz.

Данный инцидент прокомментировал начальник Департамента полиции Костанайской области Бекет Аймагамбетов.

По его словам, между двумя одноклассниками произошел конфликт. Он развивался в чате, в котором состоит более 10 человек.

- "едем резать тебя, с собой биты, стволы. Готовься, даже 30 человек будет мало", -"братуха, ты скажи перед группой, что заяву не накатаешь, я тебя раз на раз завалю, порежу", -"делай все по-пацански, по-черному", "я тебя завалю", - это цитаты из голосовых сообщений, направленных ему, рассказал Бекет Аймагамбетов.

Причина конфликта в настоящее время выясняется следствием.

8 марта около 3 часов утра одноклассник, который ранее судим, в состоянии алкогольного опьянения, подъехал на машине со знакомым домой к сотруднику.

Он с угрозами стал приближаться к полицейскому, который вышел на встречу, взяв с собой зарегистрированное на его имя ружье.

Не объективно оценив обстановку, услышав опять угрозы в свой адрес, он произвел выстрел, потерпевший скончался. В настоящее время полицейский арестован. Начато досудебное расследование по статье 99 "Убийство", а также служебное расследование, резюмировал Аймагамбетов.

Проводятся следственные действия. Ход расследования взят на контроль.


Источник: zakon.kz
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