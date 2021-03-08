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В КТЖ извинились за неоднозначный ролик к 8 Марта

Просмотров:208 Опубликовано: Сегодня, 19:01
В КТЖ извинились за неоднозначный ролик к 8 Марта
Кадры из видео
В преддверии женского праздника на экране административного здания КТЖ был размещен видеоролик с поздравлением женщин с праздником. Ролик получил бурное обсуждение в социальных сетях и СМИ. Часть аудитории восприняла данный ролик с критикой, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Мы приносим свои официальные извинения за любые отрицательные эмоции, вызванные данным роликом. При подготовке видеоролика компания не преследовала цели оскорбить или унизить представительниц женского пола", - говорится в сообщении АО "НК "КТЖ".

Компания выразила признательность, уважение и восхищение женщинами, которые наравне с мужчинами трудятся на стальных магистралях страны.

В компании отметили, что в КТЖ работает свыше 24 тысяч женщин, что составляет 21 процент от общего количества всего персонала.

Неоднозначное поздравление женщин с праздником появилось на странице КТЖ в Instagram накануне праздника. Видео стало вирусным и "разлетелось" по всем пабликам. Видеоролик транслировался на здании КТЖ, он был сделан в стиле "аниме". В комментариях пользователи разглядели явный сексуальный подтекст.

В КТЖ сообщили, что на создание и размещение ролика на большом экране компания не потратила средств. PR-служба ҚТЖ инициировала и изготовила поздравительный ролик своими силами при поддержке молодежи.



Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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-1
  • Сашa
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Феникс (Посетители) Сегодня, 19:45
Противно, поздравление бабушкам, мамам, сёстрам, любимым женщинам вышло на уровне ниже пояса. Что фантазия работает только в этом направлении? Неужели ни один сотрудник компании не увидел в этом ролике гадости прежде чем выпустить его на всеобщее обозрение? Только после недовольства обратили на это внимание. Сразу и слова подобрались хорошие в адрес женщин
Компания выразила признательность, уважение и восхищение женщинами, которые наравне с мужчинами трудятся на стальных магистралях страны.

они должны были быть в ролике, а звучат теперь в извинениях.
Ни за горами День Защитника Отечества, поздравления будут тоже креативными?
 
-1
  • Феникс
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • alesha
 Сашa (Посетители) Сегодня, 19:02
А что такого то в рекламе??? В контексте того что её дала железнодорожная компания - это нормально. А если кому то мерещатся другие "длинные, стальные" поезда - то что теперь поделать.

Мне тоже много напоминает многое. Особенно наша экономика и политика.
 
 

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