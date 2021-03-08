В КТЖ извинились за неоднозначный ролик к 8 Марта

В преддверии женского праздника на экране административного здания КТЖ был размещен видеоролик с поздравлением женщин с праздником. Ролик получил бурное обсуждение в социальных сетях и СМИ. Часть аудитории восприняла данный ролик с критикой, передает корреспондент Tengrinews.kz."Мы приносим свои официальные извинения за любые отрицательные эмоции, вызванные данным роликом. При подготовке видеоролика компания не преследовала цели оскорбить или унизить представительниц женского пола", - говорится в сообщении АО "НК "КТЖ".Компания выразила признательность, уважение и восхищение женщинами, которые наравне с мужчинами трудятся на стальных магистралях страны.В компании отметили, что в КТЖ работает свыше 24 тысяч женщин, что составляет 21 процент от общего количества всего персонала.Неоднозначное поздравление женщин с праздником появилось на странице КТЖ в Instagram накануне праздника. Видео стало вирусным и "разлетелось" по всем пабликам. Видеоролик транслировался на здании КТЖ, он был сделан в стиле "аниме". В комментариях пользователи разглядели явный сексуальный подтекст.В КТЖ сообщили, что на создание и размещение ролика на большом экране компания не потратила средств. PR-служба ҚТЖ инициировала и изготовила поздравительный ролик своими силами при поддержке молодежи.