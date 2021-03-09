В Казахстане снизилась заболеваемость COVID-19

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 8 марта в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрирован 571 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 219 325 случаев, из них:
в городе Нур-Султан - 25 775 (+61), в городе Алматы - 26 114 (+118), в ВКО - 22 333 (+18), в Атырауской области - 17 468 (+27), в Павлодарской области - 18 202 (+63), в Карагандинской области - 15 784 (+35), в Акмолинской области - 14 174 (+72), в ЗКО – 13 465 (+39), в СКО - 12 606 (+24), в Костанайской области - 12 825 (+50), в Алматинской области - 11 294 (+38), в городе Шымкент - 6 290 (+0), в Жамбылской области - 6 072 (+17), в Туркестанской области - 4 331 (+3), в Мангистауской области - 4 285 (+3), в Актюбинской области - 4 404 (+3), в Кызылординской области - 3 903 (+0).
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