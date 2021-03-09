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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

WhatsApp скоро перестанет работать на старых iPhone

Просмотров:306 Опубликовано: Сегодня, 08:58
WhatsApp скоро перестанет работать на старых iPhone
Фото из открытых источников
Команда популярного мессенджера WhatsApp, входящего в состав компании Facebook, начала подготовку к прекращению поддержки старых версий iPhone, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Ixbt.com.

В свежей бета-версии WhatsApp для iOS пропала поддержка операционной системы iOS 9. Отметим, что последнее сокращение поддержки мобильных устройств со стороны WhatsApp состоялось в феврале 2020 года. Тогда приложение WhatsApp перестало работать на смартфонах с операционной системой Android версии 2.3.7 и более старыми, а также iOS 8 и более старыми версиями.

В стабильной версии WhatsApp новых ограничений пока не появилось. Судя по всему, о прекращении поддержки iOS 9 в стабильной версии WhatsApp официально будет объявлено позднее. Как сообщается сейчас в справке на сайте WhatsApp, приложение все еще поддерживается Android 4.0.3 и новее, iOS 9 и новее, KaiOS 2.5.1 и новее.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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Pinochet (Посетители) Сегодня, 11:50
вацап уверенно создает себе проблемы lol
 
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Ingul (Посетители) Сегодня, 11:19
Ну и хрен с ним, будем Вайбером пользоваться.
Что теперь каждый месяц гаджеты менять?
Или продавцы iPhone запустили "утку" чтобы ускорить продажу?
 
 

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