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"Привязал к машине собаку и катался": казахстанцев возмутило фото

Просмотров:434 Опубликовано: Сегодня, 09:13
"Привязал к машине собаку и катался": казахстанцев возмутило фото
Фото из открытых источников
Пользователи Сети отреагировали на снимок, на котором запечатлена привязанная к машине собака, передает Tengrinews.kz.

Фотография появилась на странице "Клуба добряков Алматы" в Instagram. Автор публикации сообщает, что пожилой мужчина "привязал к машине собаку и катался". Отмечается, что у животного на шее была видна кровь.

"Я ему сказала, что так делать нельзя, на что он начал орать и конфликтовать. Когда же у нас прекратятся издевательства над животными?" - отметил автор.



Где именно произошел инцидент, он не сообщил. Однако на автомобиле был алматинский госномер.

Напомним, в январе этого года очередного живодера, тащившего собаку по дороге с помощью авто, нашли в Алматинской области. Очевидцы заявили, что у несчастной собаки от такой "прогулки" пошла пена изо рта.

Подобные случаи в Алматинской области происходили и ранее. Так, в августе и ноябре прошлого года живодеры также тащили собак, привязанных к машине.

А в Экибастузе мужчина выбрал жестокий способ перевезти своего питомца из ветклиники, так как якобы не смог посадить его в авто. В Атырау пес после подобной "прогулки" едва выжил. Его в ужасном состоянии нашли волонтеры.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • elek
 TU-154 (Посетители) Сегодня, 10:24
Живодёров и всех тех. кто получает наслаждение принося мучения другим живым существам, необходимо помещать в психоневрологический диспансер закрытого типа для изучения и длительного лечения. Изолировать их от общества это необходимость
 
 

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