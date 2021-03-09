"Привязал к машине собаку и катался": казахстанцев возмутило фото

Пользователи Сети отреагировали на снимок, на котором запечатлена привязанная к машине собака, передает Tengrinews.kz.Фотография появилась на странице "Клуба добряков Алматы" в Instagram. Автор публикации сообщает, что пожилой мужчина "привязал к машине собаку и катался". Отмечается, что у животного на шее была видна кровь."Я ему сказала, что так делать нельзя, на что он начал орать и конфликтовать. Когда же у нас прекратятся издевательства над животными?" - отметил автор.Где именно произошел инцидент, он не сообщил. Однако на автомобиле был алматинский госномер.Напомним, в январе этого года очередного живодера, тащившего собаку по дороге с помощью авто, нашли в Алматинской области. Очевидцы заявили, что у несчастной собаки от такой "прогулки" пошла пена изо рта.Подобные случаи в Алматинской области происходили и ранее. Так, в августе и ноябре прошлого года живодеры также тащили собак, привязанных к машине.А в Экибастузе мужчина выбрал жестокий способ перевезти своего питомца из ветклиники, так как якобы не смог посадить его в авто. В Атырау пес после подобной "прогулки" едва выжил. Его в ужасном состоянии нашли волонтеры.