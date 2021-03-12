Минюст и Нацбанк одержали победу в деле Стати в Англии

Министерство юстиции и Национальный банк Казахстана одержали победу в деле Стати в Англии. Об этом сообщается на сайте Минюста страны, передает Tengrinews.kz.



11 марта Высокий суд Англии вынес решение об отказе ходатайству Стати об отмене приказа о возмещении судебных расходов, в соответствии с которым они должны были выплатить Казахстану и Национальному банку более 3,7 миллиона долларов. Ходатайство Стати было рассмотрено судьей по расходам Роули из управления по расходам старших судебных инстанций Высокого суда Англии и Уэльса на заседании 15 февраля.



"Приказ о возмещении судебных расходов завершает разбирательства в Высоком суде Англии, в котором Стати были безуспешны на всех стадиях и которое связано с продолжающимися попытками Стати привести в исполнение арбитражное решение, принятое против Казахстана", - говорится в сообщении Минюста.



Как отметили в ведомстве, в новом решении говорится, что "Стати пытались оспорить юрисдикцию Высокого суда, но безуспешно, и это привело к приказу, вынесенному 4 декабря 2018 года. Стати также потерпели неудачу в разбирательстве по существу в Высоком суде и были обязаны оплатить расходы истцов".



По данным Минюста, проиграв английское разбирательство, Стати было приказано оплатить расходы, но они не исполнили этот приказ. Они также не отреагировали, когда их адвокат King & Spalding был уведомлен в декабре 2020 года о том, что после того, как Стати не начали взаимодействовать с Казахстаном и Нацбанком, была инициирована процедура детальной оценки своих расходов, в результате чего 6 января 2021 года, по истечении 21 дня для получения ответа, был вынесен приказ о возмещении расходов. В настоящее время они также проиграли при попытке отменить данный приказ о возмещении расходов.



"В своих свидетельских показаниях партнер King & Spalding Эгише Джазоян описывает, что ему потребовалось две недели, чтобы проинструктировать юристов по расходам и еще две недели - на передачу всех материалов: "Моей фирме потребовалось около двух недель, чтобы организовать передачу копии всего электронного набора данных/файла в требуемом формате .pst (...), который был передан [юристам по расходам] 4 февраля 2021 года. Причина небольшой задержки была связана с необходимостью получения определенных внутренних согласований от директора по управлению записями и информацией относительно сбора и обмена данными такого типа в связи с политикой и процедурами защиты конфиденциальности данных моей фирмы".



В своем решении судья Роули воспроизводит эту часть свидетельских показаний и считает, что "это не выглядит убедительно", отмечает Минюст и приводит цитату. "Удивительно, что потребовалось (еще) две недели, чтобы создать файл данных в том, что является обычным форматом для электронных писем в Outlook. Описывать это как "небольшую задержку" - эвфемизм, а причина, приведенная в качестве причины задержки, связанной с внутренним управлением, - странная и неубедительная. В обстоятельствах, когда может возникнуть некоторая критика в адрес [King & Spalding], поскольку это всегда возможно в случае вынесения заочного решения, можно было бы подумать, что приоритет будет отдан получению любых необходимых внутренних согласований... По моему мнению, Стати не действовали с достаточной оперативностью..." - заявил судья Роули. По информации Минюста, он пришел к выводу, что "нет никаких сомнений в том, что несоблюдение срока подачи для рассмотрения вопросов по спору является серьезным нарушением правил..." и что "здесь нет оправдательных объяснений этому нарушению".



Министр юстиции Марат Бекетаев поприветствовал решение.



"Мы будем продолжать принимать все необходимые меры для обеспечения исполнения судебных решений, вынесенных английским судом, и будем продолжать выступать против действий Стати по исполнению арбитражного решения в других юрисдикциях. Ведущие эксперты проанализировали факты и пришли к выводу, что арбитражное решение было получено мошенническим путем, а действия Стати по исполнению арбитражного решения являются незаконными и неэтичными", - подчеркнул глава Минюста.



На сайте ведомства также опубликовано краткое изложение предшествующих событий. Ранее сообщалось, что Казахстан добился отмены решения по делу Стати в кассационном суде Люксембурга.