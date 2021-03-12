Казахстан попал в топ-8 стран с быстро растущим числом сверхбогатых людей

В Казахстане быстро растет число богатых людей. Такие данные приводит портал statista.com, передает Today.kz.
Согласно отчету Knight Frank о богатстве за 2021 год, количество сверхбогатых людей во всем мире увеличилось, несмотря на пандемию коронавируса. Глобальное население UHNWI (люди с состоянием 30 миллионов долларов и более) выросло на 2,4 процента в течение последних 12 месяцев и теперь составляет более 520 000 человек. Самый высокий рост отмечен в Азии - 12 процентов в прошлом году.
Ожидается, что до 2025 года численность UHNWI вырастет еще на 27 процентов. Америка останется домом для большинства миллионеров: 38 процентов - или 254 000 человек к 2025 году.
Но сильный рост в Азии приведет к тому, что в ближайшие пять лет Азиатско-Тихоокеанский регион наверстает упущенное. Ожидается, что к 2025 году в регионе будет 25 процентов - или примерно 169 000 UHNWI.
Самыми быстрорастущими странами в Азии (и в мире) будут Индонезия и Индия.
Казахстан в этом рейтинге на восьмой строчке с показателем прироста 33%.
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