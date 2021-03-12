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Казахстан попал в топ-8 стран с быстро растущим числом сверхбогатых людей

Просмотров:821 Опубликовано: Сегодня, 07:59
Казахстан попал в топ-8 стран с быстро растущим числом сверхбогатых людей
Фото из открытых источников
В Казахстане быстро растет число богатых людей. Такие данные приводит портал statista.com, передает Today.kz.

Согласно отчету Knight Frank о богатстве за 2021 год, количество сверхбогатых людей во всем мире увеличилось, несмотря на пандемию коронавируса. Глобальное население UHNWI (люди с состоянием 30 миллионов долларов и более) выросло на 2,4 процента в течение последних 12 месяцев и теперь составляет более 520 000 человек.
Самый высокий рост отмечен в Азии - 12 процентов в прошлом году.

Ожидается, что до 2025 года численность UHNWI вырастет еще на 27 процентов. Америка останется домом для большинства миллионеров: 38 процентов - или 254 000 человек к 2025 году.

Но сильный рост в Азии приведет к тому, что в ближайшие пять лет Азиатско-Тихоокеанский регион наверстает упущенное. Ожидается, что к 2025 году в регионе будет 25 процентов - или примерно 169 000 UHNWI.

Самыми быстрорастущими странами в Азии (и в мире) будут Индонезия и Индия.

Казахстан в этом рейтинге на восьмой строчке с показателем прироста 33%.


Источник: today.kz
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Комментарии ( 4 )

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Космос (Посетители) Сегодня, 11:55
У нас это не значит, что богачи хорошо работают, это значит, что антикор плохо работает ;)
 
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TU-154 (Посетители) Сегодня, 10:50
Чтобы кто-то стал значительно богаче надо чтобы много людей стало беднее. Видимо так и происходит в РК
 
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GuF (Посетители) Сегодня, 09:18
Абвгд,как с языка снял
 
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 Абвгд (Посетители) Сегодня, 09:15
Ну конечно, одни корупционеры, богатеют те кто при власте! У кормушки.
 
 

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