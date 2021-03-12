Угнанные в России внедорожники продавали в Казахстане

Внедорожники угоняли в России специально для продажи в Казахстане. На них перебивали номера, перегоняли через границу и сбывали уже на наших авторынках. Полицейские соседней страны пресекли деятельность организованной группы автоугонщиков. Последние поставили махинацию на поток, уверены стражи порядка, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Astana.tv.



Дешевые автомобили из России - это желанная покупка для многих казахстанцев. Цены в два раза ниже, чем на отечественном рынке - отсюда и спрос. Такое транспортное средство себе может позволить практически каждый. Иван Шабанов, как и многие другие автовладельцы Петропавловска, души не чает в своем Ford. Авто он купил с российскими номерами. "О том, что машина может быть угнанной, никогда даже не задумывался", - говорит мужчина.



"Машина на российских номерах у меня. У многих знакомых такие авто, и ни у кого не было проблем никогда. Их же проверяют, перед тем как купить", - рассказал автовладелец Иван Шабанов.



"Однако такая беспечность при покупке машины совершенно напрасна", - говорят полицейские. В МВД России сообщили, что пресекли деятельность целой группы автоугонщиков. Рынок сбыта корейских и японских авто был целенаправленный - Казахстан. В ходе обысков полицейские изъяли различное оборудование, используемое для угонов, а также документы на автомобили, многочисленные комплекты госномеров, рации и охотничий карабин.



"Роли автоугонщиков и впоследствии перегонщиков иномарок выполняли двое мужчин 30 и 37 лет. При этом функционал старшего из них этим не ограничивался: он также подыскивал места для отстоя похищенного автотранспорта, отвечал за перебивку номерных агрегатов для беспрепятственной реализации на территории Казахстана", - сообщили в МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.



Российским оперативникам удалось точно установить причастность задержанных к хищению трех внедорожников. Но на деле их число гораздо больше, предполагают следователи. Сколько краденых железных коней переправили в нашу страну, еще предстоит выяснить.