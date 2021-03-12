Появилось видео, как парни толкали угнанную машину в Нур-Султане

Попытка угона авто попала на видео в Нур-Султане, сообщает zakon.kz.
В полицию обратился житель столицы о том, что неизвестные проникли в салон его машины и похитили личные вещи.
В ходе расследования установлено, что у друзей после выпитого алкоголя возник преступный умысел. Около полуночи, находясь в районе Юго-Востока, они задумали угнать машину. Выбор злоумышленников пал на старые автомобили марок "ВАЗ", "Лада" и другие, - сообщили в пресс-службе ДП города.
Как установили полицейские, что за ночь подозреваемые пытались угнать шесть авто, но их старания не увенчались успехом.
Вскрыв одну машину, 23-летний парень сел за руль авто. Проехав до следующей улицы, оказалось, что в машине сел аккумулятор. Найдя другой транспорт, злоумышленники сняли с него аккумулятор, но не смогли завести машину. Тогда увидев машину с российскими номерами, они попытались завести ее, но и это им не удалось. Попытки завести машину угонщики совершали путем соединения проводов зажигания, - сообщили в ведомстве.
Подозреваемым удалось уехать на автомашине Volkswagen Golf, ключи от которой оказались внутри салона. Доехав до центра города, машина заглохла и молодым людям пришлось ее толкать. Они попытались ее завести путем прикуривания, попросив водителя Mercedes-Benz, стоявшего вблизи.Момент угона попал в объектив камер видеонаблюдения.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемые водворены в ИВС ДП Нур-Султана.
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