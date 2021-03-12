Расчет выплат из ЕНПФ изменят: станет ли пенсия больше

НУР-СУЛТАН, 12 мар — Sputnik. В Казахстане с 1 апреля меняют методику расчета ежемесячной выплаты из Единого национального пенсионного фонда. Что это даст пенсионерам? Sputnik Казахстан собрал мнения экспертов на эту тему.



Как изменилась методика



На сегодняшний день годовая сумма пенсионных выплат рассчитывается так: пенсионные накопления умножаются на специальный коэффициент текущей стоимости, который зависит от возраста.



Для выхода на пенсию в Казахстане нужно достичь возраста 60 лет (женщинам) или 63 лет (мужчинам). Поэтому для примера вычислений по старой методики возьмем выплаты для 60-летней женщины, которая за всю жизнь успела накопить в ЕНПФ шесть миллионов тенге.



Первый год:



- сумма пенсионных накоплений = 6 000 000 тенге

- годовая сумма пенсионных выплат в первый год: 6 000 000 тенге*0,09764%=585 840 тенге в год

- размер ежемесячных пенсионных выплат в первый год: 585 840 тенге/12 месяцев=48 820 тенге в месяц.



Для расчета последующих годовых выплат нужно умножить оставшиеся пенсионные накопления на соответствующий возрасту коэффициент. Отметим, что коэффициент с возрастом постепенно увеличивается, пока не достигнет единицы к 79 годам.



Второй год:



- оставшаяся сумма пенсионных накоплений: 6 000 000 тенге – 585 840 тенге = 5 414 160 тенге в год

- размер ежемесячных пенсионных выплат во второй год: 5 414 160 тенге*0,09969/12 месяцев = 44 978 тенге в месяц.



При этом по старой методике ежемесячная пенсионная выплата из ЕНПФ должна составлять не менее 54% от прожиточного минимума, то есть не менее 18 524 тенге (по состоянию на этот год).



По новой методике в первый год сумму пенсионных накоплений нужно умножить на ставку 6,5%. В последующие годы размер выплат увеличивается на 5%. Вот как рассчитать выплаты для той же женщины при внедрении новой методики:



- сумма пенсионных накоплений = 6 000 000 тенге

- годовая сумма пенсионных выплат в первый год: 6 000 000 тенге*6,5% = 390 000 тенге в год

- размер ежемесячной пенсионной выплаты в первый год: 390 000/12 месяцев = 32 500 тенге

- размер ежемесячной пенсионной выплаты на второй год: 32 500 + 32 500*5% = 34 125 тенге

- размер ежемесячной пенсионной выплаты на третий год: 34 125 + 34 125*5% = 35 831 тенге.



При этом по новой методике ежемесячная пенсионная выплата из ЕНПФ должна составлять не менее 70% от прожиточного минимума, то есть не менее 24 011,4 тенге (по состоянию на 2021 год).



И по старой, и по новой методикам пенсионер получает свои выплаты из ЕНПФ, пока деньги на его счете не закончатся. Когда деньги заканчиваются, то человеку выплачивается только базовая пенсия.



Выплаты для инвалидов



Новая методика предусматривает повышенные коэффициенты для определенных категорий пенсионеров:



- людей с инвалидностью первой или второй группы, которая установлена бессрочно;

- людей, работавших на вредных и опасных производствах. Они должны были копить деньги в ЕНПФ за счет обязательных профессиональных взносов в течение не менее пяти лет.



Если человек одновременно относится к этим двум категориям, ему выплачивают деньги по коэффициенту с наибольшим значением.



Сроки введения



Новая методика расчета относится к будущим пенсионерам, которые начнут получать свои выплаты из ЕНПФ c 1 апреля 2021 года.



Тех, кто начал получать пенсии с 1 января 2018 года по 31 марта 2021 года, новая методика коснется с 1 января 2022 года – с этого времени выплаты будут выдавать с учетом ставки в 5%, с последующей ежегодной индексацией.



Зачем все это нужно



В ЕНПФ считают, что новая методика учитывает особенности условий труда и здоровья получателей. Кроме того, пенсионера ждет ежегодный рост его ежемесячных выплат.



"Раньше система была выстроена так, что в начале человек получал бóльшую сумму со своих накоплений. С годами сумма пенсионных накоплений уменьшалась, что приводило к постепенному уменьшению ежемесячных выплат", - рассказал Sputnik Казахстан управляющий директор Ассоциации финансистов Казахстана Ерлан Бурабаев.



Теперь в ЕНПФ изменили методику: в начале человек получает меньшую сумму (по сравнению со старой методикой), зато ежегодно сумма будет увеличиваться на 5%.



"Получается, если раньше выплаты шли на уменьшение, то теперь идут на увеличение. И в том, и другом случае выплаты идут до полного исчерпания накоплений", - добавил Бурабаев.



По его словам, выплаты из ЕНПФ рассчитаны примерно на 17-18 лет.



"Говорить, лучше стала методика или хуже… Наверное, здесь речь идет о том, что человек в преклонном возрасте должен иметь доходы побольше. Казахстанец, который только вышел на пенсию, при желании и наличии здоровья еще может позволить себе где-то подрабатывать. Возможно, с учетом этого фактора распределение пошло в сторону увеличения", - продолжил эксперт.



В Казахстане количество получающих только солидарную пенсию постепенно сокращается. Напомним, что солидарная пенсия выплачивается из госбюджета, она предназначена тем, кто официально проработал хотя бы полгода до 1998 года (то есть до внедрения в Казахстане обязательных взносов). Размер солидарной пенсии зависит от стажа и размера средней зарплаты. Минимальный размер солидарной пенсии в Казахстане в этом году составляет 43 272 тенге.



"С каждым годом будет увеличиваться число пенсионеров, которые больше будут зависеть от накопительной системы, чем от солидарной. А примерно после 2035 года на пенсию будут выходить только граждане, не участвовавшие в солидарной системе, то есть они будут получать минимальную гарантированную пенсию от государства и выплаты из накопительной системы. Возможно, поэтому здесь идет перераспределение: чтобы люди с возрастом получали больше за счет увеличения выплат из их накоплений", - сказал эксперт.



Бурабаев также прокомментировал изменения по людям, имеющим инвалидность или работавшим на вредных и опасных производствах.



"К сожалению, продолжительность жизни данных категорий граждан отличается от средней продолжительности жизни по Казахстану, поэтому выплаты по ним больше, методика рассчитана на то, чтобы они получали больше", - заключил эксперт.



Как пояснил Sputnik Казахстан председатель общественного совета при ЕНПФ Евгений Сейпульник, проведенная реформа пенсионной системы не является разовой, изменения предполагаются и в будущем.



"При этом необходимо четко понимать, что увеличение прав предусматривается лишь для законопослушных вкладчиков, которые с удовольствием будут ими пользоваться", - заявил он.



Напомним, что в планах казахстанских властей также отказаться от базовой пенсионной выплаты и перейти к минимальной гарантированной пенсии с 2028 года.