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C 15 марта Турция вводит электронные анкеты для въезда в страну

Просмотров:8 Опубликовано: Сегодня, 16:45
C 15 марта Турция вводит электронные анкеты для въезда в страну
Фото из открытых источников
C 15 марта Турция вводит электронные анкеты для въезда в страну, передает zakon.kz.

Как сообщает РБК, все пассажиры самолетов, прибывающих в Турцию, в том числе граждане страны, с 15 марта обязаны за 72 часа до прилета заполнить электронную анкету, без которой им откажут в перевозке. Об этом говорится в сообщении авиакомпании RoyalFlight.

До этого времени пассажиры заполняли бумажные анкеты, которые им выдавали на борту самолета.

"Начиная с 15 марта 2021 года, министерство здравоохранения Турции отменяет требование по заполнению бумажной анкеты COVID на всех рейсах в Турцию (кроме транзитных). Вместо этого вводится следующее требование для граждан всех стран (Турции в том числе):

- пассажиры должны заполнить форму по ссылке https://register.health.gov.tr/# за 72 часа до прилета в Турцию;
- пассажиры должны распечатать заполненную анкету или скачать на устройство (смартфон, планшет и т.д.);
- пассажиры должны предъявить распечатанную анкету или скачанную анкету на мобильном устройстве сотруднику авиакомпании в аэропорту вылета. Обращаем ваше внимание на то, что без анкеты в посадке на борт самолета будет отказано", — сообщили в авиакомпании.


Источник: zakon.kz
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