C 15 марта Турция вводит электронные анкеты для въезда в страну, передает zakon.kz.
Как сообщает РБК, все пассажиры самолетов, прибывающих в Турцию, в том числе граждане страны, с 15 марта обязаны за 72 часа до прилета заполнить электронную анкету, без которой им откажут в перевозке. Об этом говорится в сообщении авиакомпании RoyalFlight.
До этого времени пассажиры заполняли бумажные анкеты, которые им выдавали на борту самолета.
"Начиная с 15 марта 2021 года, министерство здравоохранения Турции отменяет требование по заполнению бумажной анкеты COVID на всех рейсах в Турцию (кроме транзитных). Вместо этого вводится следующее требование для граждан всех стран (Турции в том числе):
- пассажиры должны заполнить форму по ссылке https://register.health.gov.tr/# за 72 часа до прилета в Турцию; - пассажиры должны распечатать заполненную анкету или скачать на устройство (смартфон, планшет и т.д.); - пассажиры должны предъявить распечатанную анкету или скачанную анкету на мобильном устройстве сотруднику авиакомпании в аэропорту вылета. Обращаем ваше внимание на то, что без анкеты в посадке на борт самолета будет отказано", — сообщили в авиакомпании.
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