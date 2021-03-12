Американский план спасения. Байден решил раздать жителям США по 1,4 тыс. долларов

Президент США Джо Байден подписал пакет мер стимулирования и поддержки экономики страны, введя в действие предложенный им раньше "Американский план спасения", передает zakon.kz.
Эта историческая законодательная инициатива направлена на восстановление основного стержня этой страны и дает людям этой страны, работающим людям, представителям среднего класса, тем, кто построил эту страну, хорошую возможность, - цитирует Байдена ТАСС.
Пакет мер по преодолению экономических последствий пандемии коронавируса предусматривает выделение около 400 млрд долларов непосредственно на борьбу с пандемией. Также приблизительно 1 трлн долларов должен быть направлен на помощь населению, остальное - на стимулирование экономики. Общий пакет мер подразумевает 1,9 трлн долларов.
Как пишет телеграмм-канал "Раньше всех. Ну почти" со ссылкой на CNN, за счет указанной суммы планируется наращивать национальную программу вакцинации, безопасное открытие школ, поддержка малого бизнеса, еженедельные федеральные надбавки по безработице в 300 долларов и пособия на ребенка до 3,6 тыс. долларов. Предусмотрены и выплаты по 1,4 тыс. нуждающимся американцам. В итоге помощь получат примерно 90% американских семей.
РИА Новости в телеграмм-канале пишет, что прямые выплаты получат на руки 85% домохозяйств. По расчетам американских изданий, среднестатистическая семья с двумя детьми и доходом до 100 тыс. долларов в год получит около 5,6 тыс.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что выплаты начнут поступать на счета американцев "уже в эти в выходные".
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