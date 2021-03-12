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Миллионы расхитили на надбавках и компенсациях медикам за год пандемии в РК

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:47
Миллионы расхитили на надбавках и компенсациях медикам за год пандемии в РК
Фото из открытых источников
О проверках по выплатам надбавок и компенсаций медикам, задействованным в борьбе с коронавирусом, рассказал следователь по особо важным делам антикоррупционной службы Данияр Бигайдаров, передает ИА «NewTimes.kz».

Таким образом, выявили ряд коррупционных преступлений.

К примеру, в результате проведенных ОРМ в Алматинской области приговором военного суда Алматинского гарнизона осужден к штрафу 11 млн тенге начальник военного госпиталя Талдыкоргана полковник Колбаев, который при посредничестве главной медсестры госпиталя сержанта Азимахуновой получил взятку в размере 1 млн тенге, или 50% от поступившей медбрату этого госпиталя Касангалиеву медицинской надбавки, за общее покровительство по службе, связанное с продлением индивидуального трудового договора последнего.

Азимахуновой назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на два года.

В Жамбылской области направлено в суд досудебное расследование в отношении одного из главных врачей районной больницы по фактам поборов выплаченных надбавок в сумме 2,7 млн тенге с работников больницы, задействованных в борьбе с пандемией.

В Шымкенте проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц медицинских учреждений города по факту необоснованной выплаты меднадбавок в сумме более 50 млн тенге лицам, не относящимся к группам риска заражения.

В Кызылординской области инициирована проверка с привлечением специалистов ДВГА по факту необоснованной выплаты надбавок в сумме более 12 млн тенге медицинским работникам районной больницы.

В целях разрешения обращений медработников на отсутствие надбавок в части неотнесения отдельных категорий медработников к имеющим право на получение надбавок агентством МЗ РК предложено на площадке проектного офиса «Адалдық алаңы» организовать разъяснительную работу с проведением встреч представителей министерства с коллективами медицинских учреждений по вопросам выплаты надбавок.

В настоящее время проектный офис начал данную работу в управлениях здравоохранения и подведомственных медучреждениях практически во всех регионах страны.


Источник: newtimes.kz
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