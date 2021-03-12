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Эксперт призвал срочно удалить со смартфона восемь опасных приложений

Просмотров:472 Опубликовано: Сегодня, 20:46
Эксперт призвал срочно удалить со смартфона восемь опасных приложений
Фото из открытых источников
Американский эксперт по кибербезопасности Зак Доффман в статье для журнала Forbes призвал пользователей Android-смартфонов как можно скорее удалить восемь опасных приложений, сообщает Tengrinews.kz.

Среди приложений из официального магазина Google Play Store, которые содержат вредоносное ПО, оказались Cake VPN, eVPN, Pacific VPN, QR/Barcode Scanner MAX, BeatPlayer, Music Player, tooltipnatorlibrary, а также QRecorder.

По словам Доффмана, опасность этих приложений заключается в том, что они могут украсть банковские реквизиты пользователя и даже обойти двухфакторную аутентификацию.

Эксперт заявил, что в перечисленных программах присутствует троян Clast82, способный устанавливать любое вредоносное ПО на смартфон. Clast82 получает удаленный доступ к зараженному гаджету, после чего устанавливает приложение AlienBot для кражи банковских данных.

Специалист порекомендовал после удаления опасных приложений проверить банковские счета на подозрительную активность, а также изменить пароли для входа в мобильный банк.

Ранее Зак Доффман предупреждал об опасности популярного приложения SuperVPN, которое якобы скрывает вредоносное шпионское программное обеспечение и способствует утечке данных.


Источник: Tengrinews.kz
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