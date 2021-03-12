Эксперт призвал срочно удалить со смартфона восемь опасных приложений

Американский эксперт по кибербезопасности Зак Доффман в статье для журнала Forbes призвал пользователей Android-смартфонов как можно скорее удалить восемь опасных приложений, сообщает Tengrinews.kz.



Среди приложений из официального магазина Google Play Store, которые содержат вредоносное ПО, оказались Cake VPN, eVPN, Pacific VPN, QR/Barcode Scanner MAX, BeatPlayer, Music Player, tooltipnatorlibrary, а также QRecorder.



По словам Доффмана, опасность этих приложений заключается в том, что они могут украсть банковские реквизиты пользователя и даже обойти двухфакторную аутентификацию.



Эксперт заявил, что в перечисленных программах присутствует троян Clast82, способный устанавливать любое вредоносное ПО на смартфон. Clast82 получает удаленный доступ к зараженному гаджету, после чего устанавливает приложение AlienBot для кражи банковских данных.



Специалист порекомендовал после удаления опасных приложений проверить банковские счета на подозрительную активность, а также изменить пароли для входа в мобильный банк.



Ранее Зак Доффман предупреждал об опасности популярного приложения SuperVPN, которое якобы скрывает вредоносное шпионское программное обеспечение и способствует утечке данных.