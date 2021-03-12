Токаев поручил рассмотреть закон о запрете продажи и аренды земли иностранцам

Сегодня, использовав право законодательной инициативы, направил в Мажилис проект закона, устанавливающего запрет на продажу и аренду земли иностранцам. Парламент рассмотрит и примет решение в соответствии с действующим регламентом. — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) March 12, 2021

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил в Мажилис проект закона, устанавливающего запрет на продажу и аренду земли иностранцам, передает корреспондент Tengrinews.kz."Сегодня, использовав право законодательной инициативы, направил в Мажилис проект закона, устанавливающего запрет на продажу и аренду земли иностранцам. Парламент рассмотрит и примет решение в соответствии с действующим регламентом.Бүгін мен өзімнің Президент ретінде заң шығаруға бастамашылық ету құқығымды пайдаланып, жерді шетелдіктерге сатуға және жалға беруге біржола тыйым салуды көздейтін заң жобасын Мәжіліске жолдадым. Парламент оны белгіленген регламентке сәйкес қарастырып, тиісті шешім қабылдайды", - написал он в Twitter.В конце февраля глава государства поручил срочно запретить иностранцам покупать или арендовать в Казахстане земли сельскохозяйственного назначения."Земельный вопрос всегда был очень важным для нашего народа. Это прочный фундамент и священный символ нашей государственности. Я неоднократно говорил, что казахстанская земля не может быть продана иностранцам. Слухи об этой проблеме нужно прекратить", - сказал Токаев на заседании Национального совета общественного доверия.Он заявил, что принял конкретные решения по этому вопросу. "В первую очередь поручаю запретить продажу и аренду земель сельскохозяйственного назначения иностранцам и иностранным юридическим лицам. Это касается и юридических лиц с иностранными акциями.Я решил, что это нужно сделать срочно законодательной инициативой Президента. Администрации Президента следует разработать соответствующий законопроект по этому вопросу", - сказал Президент Казахстана.