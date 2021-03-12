Профессор Назаралиев призвал легализовать марихуану для победы над бедностью

Известный кыргызский врач-нарколог, профессор Женишбек Назаралиев обратился к руководству Кыргызстана на прошедшей в Бишкеке международной конференции, посвященной вопросу легализации конопли и марихуаны, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на АКИpress.



Профессор предложил возродить коноплеводство в стране для решения проблемы бедности, декриминализировать марихуану в рамках борьбы с коррупцией, снизить зависимость от импорта продовольствия и текстиля за счет внедрения конопли в легкую и пищевую промышленность, а также обеспечить республику доступными лекарственными средствами из конопли.



В своем докладе Назаралиев отметил высокий уровень бедности в Кыргызстане, особенно среди сельского населения, которое вынуждено жить на 2,1 доллара в день.



По мнению профессора, бедность и отсутствие веры в Бога и есть основная причина, почему кыргызская нация до сих пор устроена по типу родоплеменного общества.



Бедность запирает людей в архаичной социальной структуре и ограничивает возможности духовного и интеллектуального развития. Также ученый отметил, что на одном из этапов развития сознания кыргызы стагнировались и позже уже не смогли выйти на новый уровень, чтобы отвечать на вызовы жизни.



В конференции приняли участие специалисты, ученые, политики, бизнесмены, звезды шоу-бизнеса и общественные деятели из США, Японии, Чили, Израиля, Чехии, Украины, Грузии, Канады и Нидерландов.