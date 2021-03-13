Появились новые данные о количестве заболевших COVID-19 в Казахстане

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 12 марта 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.



За прошедшие сутки зарегистрировано 1002 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.



Всего в стране подтвержден 222 671 случай, из них:



в городе Нур-Султан – 26276 (+152),

в городе Алматы – 27001 (+293),

в ВКО – 22429 (+35),

в Атырауской области – 17624 (+42),

в Павлодарской области – 18413 (+50),

в Карагандинской области – 16039 (+74),

в Акмолинской области – 14397 (+50),

в ЗКО – 13735 (+68),

в СКО – 12700 (+21),

в Костанайской области – 13021 (+48),

в Алматинской области – 11533 (+90),

в городе Шымкенте – 6344 (+25),

в Жамбылской области – 6112 (+13),

в Туркестанской области – 4344 (+4),

в Мангистауской области – 4 295 (+3),

в Актюбинской области – 4492 (+29),

в Кызылординской области – 3916 (+5).