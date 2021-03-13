Появились новые данные о количестве заболевших COVID-19 в Казахстане

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 12 марта 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1002 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтвержден 222 671 случай, из них:
в городе Нур-Султан – 26276 (+152), в городе Алматы – 27001 (+293), в ВКО – 22429 (+35), в Атырауской области – 17624 (+42), в Павлодарской области – 18413 (+50), в Карагандинской области – 16039 (+74), в Акмолинской области – 14397 (+50), в ЗКО – 13735 (+68), в СКО – 12700 (+21), в Костанайской области – 13021 (+48), в Алматинской области – 11533 (+90), в городе Шымкенте – 6344 (+25), в Жамбылской области – 6112 (+13), в Туркестанской области – 4344 (+4), в Мангистауской области – 4 295 (+3), в Актюбинской области – 4492 (+29), в Кызылординской области – 3916 (+5).
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