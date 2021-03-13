Туроператорам в Казахстане заплатят по 15 тысяч тенге за иностранного туриста

Детские бесплатные перелеты и денежный бонус за каждого иностранного туриста - на эти и другие меры поддержки туризма в Казахстане планируют выделить 163,7 миллиарда тенге до 2025 года. Средства будут направлены как в пользу турфирм, так и в пользу частных туристов. Корреспондент Tengritravel.kz узнавал, как в Казахстане планируют развивать внутренний туризм.



Как сообщили в Министерстве культуры и спорта РК, отвечая на официальный запрос, до 2025 года планируется финансовая поддержка казахстанских туроператоров, горнолыжных курортов и туристских объектов, а также меры по привлечению казахстанских и иностранных туристов. Среди них:



Выплата 15 000 тенге туроператорам за каждого иностранного туриста. Но при условии, что иностранец будет находиться в Казахстане не менее пяти дней в составе турпакета.



Бесплатные детские перелеты по Казахстану по программе "Кидс гоу фри" (программа рассчитана до 2025 года включительно только для граждан РК. В данный момент находится на рассмотрении).

Подробнее о программе бесплатных перелетов для детей в следующем материале.



Возмещение 25 процентов затрат бизнесменов на приобретение оборудования и техники для горнолыжных курортов (например, на покупку канатных дорог, снегогенераторов, ратраков (специальное транспортное средство на гусеничном ходу, используемое для подготовки горнолыжных склонов и лыжных трасс). Также предусмотрено возмещение 10 процентов затрат на строительство объектов придорожного сервиса (введенных в эксплуатацию не ранее двух лет до года подачи заявки).



Кроме того, планируется выплачивать частным предпринимателям по 83 300 тенге на содержание санитарно-гигиенических узлов. При этом бизнесменов не будут обязывать возводить дополнительные постройки.



В пресс-службе министерства подчеркнули, что детали данных мер еще не прошли все стадии согласования и могут быть изменены.



В феврале 2021 года вице-министр культуры и спорта Габидулла Абдрахимов заявил, что на поддержку туризма в Казахстане планируется выделить 163,7 миллиарда тенге до 2025 года. По его словам, субсидирование рассчитано на стимулирование туристской деятельности в постковидный период.