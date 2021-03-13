Новая версия латиницы: мнения казахстанских ученых

В конце января был представлен проект новой версии казахского алфавита. По данным пресс-службы премьер-министра, поэтапный переход на латиницу планируется с 2023 по 2031 годы. Корреспондент Tengrinews.kz узнал мнение нескольких специалистов, ученых о новой графике.Кандидат филологических наук, профессор, исполняющий обязанности члена правления по академическим вопросам Северо-Казахстанского университета имени Манаша Козыбаева Жанар Таласпаева выразила мнение о новой версии алфавита."До настоящего момента было представлено несколько вариантов казахского алфавита на латинице. Были замечания, недочеты в плане обозначения специфических звуков. Однако последний вариант многим из нас сразу понравился, звуки переданы символами, которые часто используются в международной практике. Возможно, будут незначительные изменения в разработке орфографии. Я думаю, данная версия станет уже последней", - считает Жанар Таласпаева.По ее словам, есть несколько основных трудностей при переходе на новый алфавит. "Это связано с сознанием людей, с внутренним страхом. Временные трудности будут в плане обучения новому алфавиту и орфографическим правилам. Для этого разработан комплексный поэтапный план перехода казахского языка на латинскую графику. Если учесть мнения многих о том, что будущее поколение перестанет понимать печатные издания, то сегодня разработана технология по конвертации текста с одной графики на другую. По переводу текста проблем особых не будет. В делопроизводстве будут сложности, конечно, нужно запустить курсы обучения персонала, как и учителей всех уровней".Доктор педагогических наук, профессор Казахского национального педагогического университета Нурша Оразахынова также поддерживает переход на латиницу."Мы должны понимать важность данной реформы. Переход на латиницу — это прежде всего внутренняя потребность в развитии казахского языка. Я, как преподаватель, как никто другой понимаю важность и необходимость реформы алфавита в эпоху возрождения казахского языка, распространения информационных технологий, глобализации, компьютеризации нашей жизни. И считаю, что нужно интенсивно обучать данному алфавиту детей до третьего класса. Людям старшего возраста, привыкшим к кириллице, будет сложно освоить в первое время, а молодежи и иностранцам, думаю, будет гораздо легче. Сейчас молодежь свободно пользуется латинской графикой, и научиться писать лишь несколько специфических звуков им не составит труда. Главное, надо иметь желание и старание", - отметила она.Заслуженный деятель Казахстана, ученый, дипломат, доктор филологических наук Адиль Ахметов считает новую версию незаконченной."Я считаю, что все версии сырые. Третья не исключение, - делится он. - При этом казахстанцы не привыкли ни к одной. Все буквы остались теми же. Несомненно, латиница дает много ресурсов, но переход будет правильным, если мы будем следовать разработанному плану по переходу к новому алфавиту. Нужно тщательно обдумать каждое действие, чтобы оно было результативным".Профессор Евразийского национального университета имени Гумилева, доктор филологических наук Бекжан Абдуалиулы переход на латиницу рассматривает как часть образовательного процесса."Реформа алфавита призвана восполнить пробел культурной идентификации. Переход на латиницу – это не замена одной буквы другой, это весьма сложный процесс, целью которого является создание условий для дальнейшего развития казахского языка и высоких технологий. Это основа прогресса, передовых знаний, цифрового общения. К примеру, взять во внимание то, что заимствованные слова будут адаптированы на произношение казахского языка. Тем самым казахский язык сохранит свою артикуляцию и национальные особенности. Конечно, хотелось бы, чтобы третья версия была итоговой", - считает Бекжан Абдуалиулы.Доктор филологических наук, профессор Национальной академии наук Зейнеп Базарбаева отмечает историческое значение реформы алфавита. "Она необходима для модернизации и развития государственного языка, ознакомления международного сообщества с наследием и культурой нашего народа. Это цивилизационный выбор для интеграции в передовой мир инноваций, цифровых технологий", - поделилась Зейнеп Базарбаева, добавив, что реформа ускорит процесс вхождения Казахстана в мировое информационное пространство.Напомним, что усовершенствованный алфавит включает 31 символ базовой системы латинского алфавита, полностью охватывающей 28 звуков казахского языка.