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Как в Казахстане будут регулировать цены на продукты

Просмотров:233 Опубликовано: Сегодня, 12:30
Как в Казахстане будут регулировать цены на продукты
Фото: lsm.kz
В Казахстане намерены ограничить вывоз из страны социально значимых товаров, передает LS.

Глава министерства торговли Бахыт Султанов заметил, что сдержать цены "здесь и сейчас" возможно только при установлении акиматами предельной стоимости.

"Для уменьшения стоимости яиц птицефабрикам будет выделено удешевленное фуражное зерно из запасов Продкорпорации. Для мукомолов по фиксированной цене будет выделено зерно под обязательство установления стабильной цены на хлеб по всей стране. Также Продкорпорация реализует по минимальной рыночной цене 2 тыс. тонн нерафинированного масла. Кроме того, рассматривается вопрос об ограничении экспорта социально значимых продтоваров (СЗПТ). В том числе вывоз за рубеж крупного и мелкого рогатого скота в живом виде", – отметил он.

Также Султанов добавил, что предусматривается изменение подходов государственной поддержки АПК.

"К примеру, финансирование выращивания гречи будет привязываться к тоннажу крупы, сданной на переработку отечественным предприятиям. А субсидирование переработчиков будет производиться, только если они обязуются поставить продукцию на внутренний рынок по фиксированным стабильным ценам. Деньги через льготное кредитование торговых сетей должны уходить напрямую производителям через форвардный закуп. Таким образом, у производителей будут деньги, у продавцов – гарантия поставки нужной продукции в нужные сроки по фиксированным ценам. В ближайшее время объем финансирования "оборотной" схемы будет доведен до 50 млрд", – пояснил глава Минторговли.

Глава ведомства считает, что вместе с запуском товаропроводящей системы и "социальным кошельком" данные системные меры сыграют на обеспечение сбалансированности рынка социально значимых продтоваров.

Ранее LS писал о том, что в Казахстане предложили создать мониторинговый центр по исполнению дорожной карты по стабилизации цен.


Источник: lsm.kz
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Комментарии ( 1 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 14:49
Нам потребителям остается только надеяться, что эти меры помогут.
Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса.
 
 

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