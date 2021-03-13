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Ребенок тащил больного отца к медикам на капоте автомобиля. Скорая не проехала к ним из-за снега

Просмотров:729 Опубликовано: Сегодня, 15:43
Ребенок тащил больного отца к медикам на капоте автомобиля. Скорая не проехала к ним из-за снега
Фото: Гульмира Абыкай
Фельдшер скорой помощи и маленький ребенок тащили больного мужчину на капоте автомобиля в Аркалыке. Медики не могли проехать к пациенту из-за заснеженных дорог, передает ИА «NewTimes.kz».

Шокирующее фото опубликовала пользовательница Facebook Гульмира Абыкай:

«Что сказать, это ребенок, который затащил больного отца в скорую. Скорая не может дозвониться до пациента из-за снега под Аркалыком. Спасибо фельдшеру, который помог вытащить пациента из олимпийского поселения на трассу.

- Как мэр сидит у себя в кабинете, не попадая под снег, если видит эту сцену? Так, а Минздрав РК не мог учесть погоду в северных регионах и отправить санавиа?», - пишет женщина.


Источник: newtimes.kz
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