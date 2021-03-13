Убийство 18-летнего чемпиона: подозреваемые работали в полиции - СМИ

Департамент полиции Атырауской области признал, что нынешние подсудимые по делу об убийстве чемпиона мира по грепплингу Есенбека Сигуатова работали в полиции, хотя с оговорками, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "АкЖайык".



"По факту убийства 18-летнего Есенбека Сигуатова департамент полиции провел досудебное расследование. В результате были задержаны двое подозреваемых. Стоит отметить, что они не работали в полиции. Одного из них 22 июня 2020 года направили в Актюбинский юридический институт имени Малкеджара Букенбаева МВД на подготовительный курс.



Однако 25 июня 2020 года он был отчислен по собственному желанию. Второй подсудимый работал в дежурной части водной полиции, однако тоже был уволен 12 августа 2020 года", - сказал руководитель департамента полиции Камза Умбеткалиев.



Есенбек Сигуатов был убит в ночь на 9 августа 2020 года в ходе драки между несколькими парнями из пригородных сел Дамба и Курмангазы, пуля попала ему прямо в сердце. Издание предполагает, что второго ныне подсудимого уволили через два дня - 12 августа.



Также сообщается, что корреспондент "АкЖайык" нашел приказ за подписью заведующего кадрами в департаменте полиции Умбета Сыдихова, где написано, что того самого "слушателя" приняли на работу 30 апреля 2020 года в качестве водителя, позже направили в учебное заведение МВД и уволили на следующий день после убийства Сигуатова.



В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области продолжается судебный процесс по этому делу.