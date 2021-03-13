Крушение военного самолета: четверо погибли, двоих госпитализировали

В результате крушения военного самолета под Алматы погибли четверо, двоих госпитализировали, передает zakon.kz.- 13 марта в 17:25 поступила информация от диспетчерской службы аэропорта Алматы о том, что в 17:22 военный самолет АН-26 сообщением Нур-Султан - Алматы пропал с радаров и совершил аварийную посадку в аэропорту Алматы. (...) По предварительным данным, четыре человека погибли, двое пострадавших направлены в ближайшую больницу Илийского района, - сообщила пресс-служба МЧС РК.По данным ведомства, на месте находятся расчеты пожарной части-11 (1, 2); девять человек, одна единица техники, один кинологический расчет Республиканского оперативно-спасательного отряда (РОСО); пять человек, одна единица техники Службы спасения Алматы.На месте также работает четыре единицы техники СПАСОП и две единицы техники ГУ "СПиАСР" Алматинской области, возгорание самолета ликвидировано. На месте работает 10 реанимационных бригад скорой помощи Управления общественного здоровья Алматы, - уточнили в МЧС.