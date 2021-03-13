Появились данные о травмах и состоянии пострадавших в авиакатастрофе под Алматы

В акимате Алматы рассказали о характере травм и состоянии пострадавших при падении военного самолета под Алматы. Для их спасения мобилизованы все силы, сообщили городские власти, передает Tengrinews.kz.



13 марта произошла аварийная посадка военного самолета близ аэропорта Алматы в районе поселка Кызыл Ту. Самолет АН-26 упал и загорелся.



"На месте работали 10 реанимационных бригад скорой помощи Управления общественного здоровья Алматы. 4 человека погибли, 2 пострадавших: 1987 года рождения с открытым переломом левого бедра, закрытой черепно-мозговой травмой и 1996 года рождения с открытой черепно-мозговой травмой, переломами пальцев кисти, ожогами тела 2-й, 3-й степени, находятся в реанимации 4 ГКБ города Алматы. Состояние крайне тяжелое. Врачи принимают все усилия по спасению жизни пострадавших. Мобилизованы все кадры, в том числе главный реаниматолог города", - говорится в сообщении акимата.