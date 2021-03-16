Пользователей WhatsApp предупредили об отключении

В приложении WhatsApp стали появляться уведомления о новых правилах пользования и политике конфиденциальности, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на РИА Новости.



Во всплывающем сообщении говорится, что в случае отказа от принятия условий учетная запись пользователей будет сохранена, однако у них не будет доступа к полной функциональности приложения.



«В течение короткого времени вы сможете принимать звонки и уведомления, но не сможете читать и отправлять сообщения», — говорится в уведомлении.



Для дальнейшего использования WhatsApp предлагается согласиться с представленными обновлениями.



Стоит отметить, что с 15 мая 2021 года наступает срок, когда пользователи WhatsApp должны будут принять новые правила пользования приложением. В противном случае им придется отказаться от него.