Вступительные экзамены в колледжи отменили в Казахстане

АЛМАТЫ, 16 мар — Sputnik. Выпускникам девятых классов больше не потребуется сдавать вступительные экзамены в колледжи, заявила заместитель министра образования и науки Казахстана Бибигуль Асылова.
"В соответствии с новым механизмом вступительные экзамены в колледжи отменяются, за исключением специальных испытаний по педагогическим, медицинским и творческим специальностям", - заявила Асылова в ходе расширенного заседания комитета мажилиса по социально-культурному развитию.
Она добавила, что в министерстве разработали новый механизм размещения госзаказа по принципу "деньги за студентом".
"Если ранее управления образования среди колледжей размещали сами госзаказ, то есть одному колледжу давали по 200-300, 100 человек, то по новому механизму абитуриенты будут сами выбирать колледжи и специальности. Кроме того, министерством разработаны правила формирования и распределения госзаказа с учетом среднесрочного и долгосрочного прогноза потребности экономики в кадрах, регионального рынка труда и атласа новых профессий и компетенций", - уточнила вице-министр.
Соответствующий приказ уже отправили на регистрацию в министерство юстиции, добавила Асылова.
Напомним, сегодня вице-министр также рассказала о работе, направленной на расширение охвата молодежи техническим и профессиональным образованием (ТиПО).
По ее словам, каждый год 30% выпускников 9-х классов и более 50% выпускников 11-х классов поступают на платное обучение.
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