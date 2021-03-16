Вступительные экзамены в колледжи отменили в Казахстане

АЛМАТЫ, 16 мар — Sputnik. Выпускникам девятых классов больше не потребуется сдавать вступительные экзамены в колледжи, заявила заместитель министра образования и науки Казахстана Бибигуль Асылова.



"В соответствии с новым механизмом вступительные экзамены в колледжи отменяются, за исключением специальных испытаний по педагогическим, медицинским и творческим специальностям", - заявила Асылова в ходе расширенного заседания комитета мажилиса по социально-культурному развитию.



Она добавила, что в министерстве разработали новый механизм размещения госзаказа по принципу "деньги за студентом".



"Если ранее управления образования среди колледжей размещали сами госзаказ, то есть одному колледжу давали по 200-300, 100 человек, то по новому механизму абитуриенты будут сами выбирать колледжи и специальности. Кроме того, министерством разработаны правила формирования и распределения госзаказа с учетом среднесрочного и долгосрочного прогноза потребности экономики в кадрах, регионального рынка труда и атласа новых профессий и компетенций", - уточнила вице-министр.



Соответствующий приказ уже отправили на регистрацию в министерство юстиции, добавила Асылова.



Напомним, сегодня вице-министр также рассказала о работе, направленной на расширение охвата молодежи техническим и профессиональным образованием (ТиПО).



По ее словам, каждый год 30% выпускников 9-х классов и более 50% выпускников 11-х классов поступают на платное обучение.