«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 16 Марта
+3...+2
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 418.82 KZT
  • €1 = 499.44 KZT
  • 1 RUB = 5.73 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Вступительные экзамены в колледжи отменили в Казахстане

Просмотров:340 Опубликовано: Сегодня, 12:35
Вступительные экзамены в колледжи отменили в Казахстане
© Photo : служба центральных коммуникаций
АЛМАТЫ, 16 мар — Sputnik. Выпускникам девятых классов больше не потребуется сдавать вступительные экзамены в колледжи, заявила заместитель министра образования и науки Казахстана Бибигуль Асылова.

"В соответствии с новым механизмом вступительные экзамены в колледжи отменяются, за исключением специальных испытаний по педагогическим, медицинским и творческим специальностям", - заявила Асылова в ходе расширенного заседания комитета мажилиса по социально-культурному развитию.

Она добавила, что в министерстве разработали новый механизм размещения госзаказа по принципу "деньги за студентом".

"Если ранее управления образования среди колледжей размещали сами госзаказ, то есть одному колледжу давали по 200-300, 100 человек, то по новому механизму абитуриенты будут сами выбирать колледжи и специальности. Кроме того, министерством разработаны правила формирования и распределения госзаказа с учетом среднесрочного и долгосрочного прогноза потребности экономики в кадрах, регионального рынка труда и атласа новых профессий и компетенций", - уточнила вице-министр.

Соответствующий приказ уже отправили на регистрацию в министерство юстиции, добавила Асылова.

Напомним, сегодня вице-министр также рассказала о работе, направленной на расширение охвата молодежи техническим и профессиональным образованием (ТиПО).

По ее словам, каждый год 30% выпускников 9-х классов и более 50% выпускников 11-х классов поступают на платное обучение.


Источник: sputniknews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика