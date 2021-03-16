«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 16 Марта
+3...+2
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 418.82 KZT
  • €1 = 499.44 KZT
  • 1 RUB = 5.73 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Крушение Ан-26 в Алматы: подробности о состоянии выживших

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:31
Крушение Ан-26 в Алматы: подробности о состоянии выживших
Фото: Zakon.kz
Руководитель управления общественного здоровья Алматы Нариман Табынбаев рассказал о состоянии пострадавших в авиакатастрофе, передает zakon.kz.

По словам главы горздрава, один из пациентов имеет закрытую черепно-мозговую травму, тупую травму живота, тупую травму грудной клетки, ушиб легких, ожоги.

Мы имеем дело с травматическим шоком, поэтому с первой минуты была оказана послешоковая терапия и оказаны усилия для стабилизации состояния. В настоящее время после оперативного вмешательства состояние больного стабильное. Но опасаемся возможных осложнений, связанных с ожоговой болезнью. К этой работе привлечены все наши специалисты, опытные реаниматологи и травматологи, - пояснил Табынбаев.

Что касается второго пострадавшего, то его состояние врачи стабилизировали, угрозы для жизни на данный момент нет.

Мы имеем дело с ушибом головного мозга, переломом позвонка и множеством других ушибов, ранений, ожоговыми повреждениями и шоком. Пациентам оказывается вся необходимая помощь. Лекарства есть. Приглашать медицинских специалистов извне нет необходимости, - пояснил руководитель Управления общественного здоровья.

В субботу 13 марта под Алматы при посадке потерпел крушение военный самолет АН-26.


Источник: zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика