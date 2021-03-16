Черная икра и виски на борту: Журналист о миллиардных тратах на перелеты Кабмина РК

Для премьер-министра и четырех его заместителей предусмотрено по отдельному самолету. А ежегодные расходы на авиаперелеты членов Кабмина и глав парламента РК достигают 20 млрд тенге. Об этом заявил журналист Ербол Мандибек, который ранее работал на государственном телевидении, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на kaztag.kz.



«Примечательно, что расходы государства на авиацию нигде не афишируются. Посетите сайт авиакомпании «Беркут», которая принадлежит управлению делами президента, и вы там не найдете информацию о суперджетах», — написал Мандибек.



Журналист отметил, что стал свидетелем чрезмерных трат, когда ради визита в ближайшую Караганду некоторые влиятельные лица заказывали дорогие самолеты.



«Не только я, но и известные блогеры стали свидетелями того, как ради посещения Алматы совершались вылеты из Талдыкоргана. Нам изначально запретили фотографировать такие VIP-самолеты – поступило указание не показывать народу, как роскошно живут члены правительства. Интересно, что в таких теплых и комфортабельных самолетах я без остановок летал почти два года», — добавил он.



Экс-сотрудник госСМИ пишет, что воздушный флот правительства находится в районе VIP-терминала аэропорта Нур-Султана, который круглосуточно обслуживает «членов правительства и богатых людей из списка Forbes».



«Посторонним посадка в самолет премьер-министра Аскара Мамина запрещена, а для рабочих поездок вице-премьеров в регионы предусмотрен отдельный бизнес-борт, на который разрешено садиться министрам. Однако министры-миллиардеры, такие как Бейбут Атамкулов и топ-менеджеры уровня Есимова из «Самрук-Казына» заказывают авиаперелеты у частных компаний. Самолет бизнес-класса стоит от 5 тыс евро в час. При аренде на 10 часов – 50 тыс евро. Это около 25 млн тенге. И это расходы лишь в одну сторону. А стоимость международных перелетов начинается от 40 тыс евро. Ежегодно планируется не менее 30-40 внутренних и внешних рабочих поездок. Продолжайте считать – счет идет на миллиарды», — сообщил Мандибек.



При этом он подчеркнул, что ежегодно из республиканского бюджета выделяется от 15 млрд до 20 млрд тенге на такие перелеты.



«На перевозку премьер-министра, четырех его заместителей и министров, спикеров сената и мажилиса из республиканского бюджета ежегодно выделяется от 15 млрд до 20 млрд тенге. Авиакомпания «Беркут», подотчетная администрации президента, принадлежит государству. Другими словами, тенденция, когда наше правительство, имеющее многочисленный состав, но не обладающее выдающимися качествами, тратит народные деньги на развлечения в небе, сохраняется вот уже 20 лет», — дополнил экс-сотрудник госСМИ.



По его словам, «для правительства слетать на самолете – как сходить в сортир». А перемещаются они очень часто: на государственном телевидении ежедневно показывают, к примеру, как премьер Мамин «до полудня находится в Туркестане, днем ​​в Караганде, а вечером пытается добраться от Кокшетау до Алатау».



«Если так посмотреть, то правительство постоянно в движении. Для правительства слетать на самолете – как сходить в сортир. В обслуживание входит сытная еда, красная и черная икра, водка и виски, экзотические фрукты. В среднем за последние 10 лет только на полеты правительства из бюджета потрачено около 200 млрд тенге. Добавьте к этому командировочные расходы 19 министерств. Например, министерство индустрии и инфраструктурного развития во главе с Бейбутом Атамкуловым выделило на командировочные расходы до 250-300 млн тенге», — резюмировал автор публикации.



Напоследок Ербол Мандибек добавил, что «не правительство кормит народ, а народ кормит правительство, которое тратит миллиарды на самолеты, миллионы на автомобили, в виде процентов получает бонусы и огромную зарплату».