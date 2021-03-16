Золотой стейк: пользователей Сети шокировали цены в ресторане знаменитого турка

Посетитель ресторана Salt Bae's, основателем которого является знаменитый турок Нусрет Гекче, выложил в Сеть счет за ужин в заведении. Цены шокировали пользователей, передает Tengrinews.kz со ссылкой на LADbible.Ресторан Salt Bae's знаменит тем, что его основателем, а также шеф-поваром там является Нусрет Гекче - повар, ставший мемом благодаря своей брутальной манере сыпать соль на еду.Как стало известно, у звездного повара и цены космические. Один из посетителей ресторана выставил в Сеть счет за ужин, который превысил шесть тысяч долларов (6285 долларов - 2 623 610 тенге). Фото счета быстро стало вирусным.Пользователей поразила стоимость стейков от знаменитого ресторатора. Стейк "Томагавк" из мраморной говядины в заведении стоит 275 долларов (114 796 тенге), а стейк "Золотой Томагавк", покрытый 24-каратным золотом, - 1000 долларов (417 439 тенге).За бутылку спрайта в ресторане придется заплатить 10 долларов (4 174 тенге), а за порцию картошки фри - 15 долларов (6 261 тенге).К слову, ценник в ресторане пугает не многих. Среди посетителей Salt Bae's были замечены Конор МакГрегор, Дэвид Бэкхем с семьей и другие звезды. Знаменитый турецкий повар накормил с ножа Рамзана Кадырова.