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Золотой стейк: пользователей Сети шокировали цены в ресторане знаменитого турка

Просмотров:438 Опубликовано: Сегодня, 18:16
Золотой стейк: пользователей Сети шокировали цены в ресторане знаменитого турка
Фото:instagram.com/nusr_et
Посетитель ресторана Salt Bae's, основателем которого является знаменитый турок Нусрет Гекче, выложил в Сеть счет за ужин в заведении. Цены шокировали пользователей, передает Tengrinews.kz со ссылкой на LADbible.

Ресторан Salt Bae's знаменит тем, что его основателем, а также шеф-поваром там является Нусрет Гекче - повар, ставший мемом благодаря своей брутальной манере сыпать соль на еду.

Как стало известно, у звездного повара и цены космические. Один из посетителей ресторана выставил в Сеть счет за ужин, который превысил шесть тысяч долларов (6285 долларов - 2 623 610 тенге). Фото счета быстро стало вирусным.

Золотой стейк: пользователей Сети шокировали цены в ресторане знаменитого турка


Пользователей поразила стоимость стейков от знаменитого ресторатора. Стейк "Томагавк" из мраморной говядины в заведении стоит 275 долларов (114 796 тенге), а стейк "Золотой Томагавк", покрытый 24-каратным золотом, - 1000 долларов (417 439 тенге).

За бутылку спрайта в ресторане придется заплатить 10 долларов (4 174 тенге), а за порцию картошки фри - 15 долларов (6 261 тенге).

К слову, ценник в ресторане пугает не многих. Среди посетителей Salt Bae's были замечены Конор МакГрегор, Дэвид Бэкхем с семьей и другие звезды. Знаменитый турецкий повар накормил с ножа Рамзана Кадырова.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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 Сашa (Посетители) Сегодня, 18:23
Кто то сводит концы с концами, а кто то покупает 100 граммов картошки по цене недельного запаса продуктов из холодильника. Ну а владельцы подобных заведений зарабатывают деньги на глупости людей.

Лично я в это заведение не пошёл бы даже не из-за цен. Мне не очень приятно сидеть за одним столом с клоуном макгрегором, например, или с кадыровым...
 
 

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