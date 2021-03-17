«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 17 Марта
+5...+3
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 418.94 KZT
  • €1 = 499.75 KZT
  • 1 RUB = 5.75 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

20 миллиардов на перелеты: в правительстве ответили на скандальный пост журналиста

Просмотров:148 Опубликовано: Сегодня, 12:17
20 миллиардов на перелеты: в правительстве ответили на скандальный пост журналиста
Ербол Мандибек. Фото:facebook.com/mandibek
В пресс-службе премьер-министра прокомментировали информацию о стоимости авиаперевозок для членов правтельства, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Распространяемая в социальных сетях бывшим журналистом казахстанских государственных СМИ информация об условиях перелетов членов правительства и стоимости услуг по их перевозкам не соответствует действительности.

По его утверждению ежегодно на авиаперелеты премьер-министра и его заместителей, а также председателей Сената и Мажилиса Парламента осуществляются затраты из республиканского бюджета в размере 15-20 миллиардов тенге.

Фактически на 2021 год на обеспечение особо важных полетов (литерные рейсы) казахстанских делегаций во главе с премьер-министром и заместителями премьер-министра предусмотрены расходы в размере 578 миллионов тенге", - заявили в пресс-службе.

Как заявили в правительстве, указанная сумма рассчитана на получение транспортных услуг в течение всего 2021 года, а оплата производится по факту выполненных региональных и международных перелетов казахстанских делегаций.

"К примеру, в 2020 году при запланированных 578 миллионах тенге расходов фактически были осуществлены перелеты на 275,6 миллиона тенге. У премьер-министра и заместителей премьер-министра нет отдельных закрепленных только за ними самолетов", - отметили в пресс-службе премьера.

Как добавили в пресс-службе, полеты осуществляются исключительно в служебных целях по регионам для решения вопросов социально-экономического развития страны, а также в государства ближнего и дальнего зарубежья в рамках исполнения поручений Главы государства по развитию экономического сотрудничества с зарубежными странами, в том числе в рамках Евразийского экономического союза и других объединений.

"Услуги воздушного транспорта по перевозкам пассажиров без расписания (внутренние и международные) оказывает государственная авиакомпания "Беркут" Управделами Президента. Перелеты казахстанских делегаций во главе с министрами осуществляются рейсовыми пассажирскими самолетами коммерческих авиакомпаний.

Бывший журналист казахстанских государственных СМИ сообщает, что в обслуживание входит красная и черная икра, водка и виски, экзотические фрукты, что также не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

В правительстве также отметили, что при продолжительности полета до одного часа пассажирам предоставляются безалкогольные прохладительные напитки и снэки, при продолжительности 1-3 часов - горячее питание и горячие напитки (чай, кофе). Бортовое питание, как заявили в предоставляется в соответствии с действующим законодательством - законом "Об использовании воздушного пространства и деятельности авиации", правилами перевозки пассажиров, багажа и грузов на воздушном транспорте и другими нормативными правовыми актами.

"Таким образом, распространяемая бывшим журналистом казахстанских государственных СМИ информация не соответствует действительности. К сожалению, это является очередным случаем искажения фактов и распространения недостоверной информации в погоне за общественным резонансом", - заключили в пресс-службе премьер-министра.

Ранее бывший журналист телеканала Qazaqstan Ербол Мандибек опубликовал пост в Facebook, в котором заявил, что ежегодно на авиаперелеты членов правительства и руководителей Парламента Казахстана тратится до 20 миллиардов тенге.

Журналист пишет, что якобы воздушный флот правительства находится в районе VIP-терминала аэропорта Нур-Султана, который круглосуточно обслуживает "членов правительства и богатых людей из списка Forbes".


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика