20 миллиардов на перелеты: в правительстве ответили на скандальный пост журналиста

В пресс-службе премьер-министра прокомментировали информацию о стоимости авиаперевозок для членов правтельства, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Распространяемая в социальных сетях бывшим журналистом казахстанских государственных СМИ информация об условиях перелетов членов правительства и стоимости услуг по их перевозкам не соответствует действительности.



По его утверждению ежегодно на авиаперелеты премьер-министра и его заместителей, а также председателей Сената и Мажилиса Парламента осуществляются затраты из республиканского бюджета в размере 15-20 миллиардов тенге.



Фактически на 2021 год на обеспечение особо важных полетов (литерные рейсы) казахстанских делегаций во главе с премьер-министром и заместителями премьер-министра предусмотрены расходы в размере 578 миллионов тенге", - заявили в пресс-службе.



Как заявили в правительстве, указанная сумма рассчитана на получение транспортных услуг в течение всего 2021 года, а оплата производится по факту выполненных региональных и международных перелетов казахстанских делегаций.



"К примеру, в 2020 году при запланированных 578 миллионах тенге расходов фактически были осуществлены перелеты на 275,6 миллиона тенге. У премьер-министра и заместителей премьер-министра нет отдельных закрепленных только за ними самолетов", - отметили в пресс-службе премьера.



Как добавили в пресс-службе, полеты осуществляются исключительно в служебных целях по регионам для решения вопросов социально-экономического развития страны, а также в государства ближнего и дальнего зарубежья в рамках исполнения поручений Главы государства по развитию экономического сотрудничества с зарубежными странами, в том числе в рамках Евразийского экономического союза и других объединений.



"Услуги воздушного транспорта по перевозкам пассажиров без расписания (внутренние и международные) оказывает государственная авиакомпания "Беркут" Управделами Президента. Перелеты казахстанских делегаций во главе с министрами осуществляются рейсовыми пассажирскими самолетами коммерческих авиакомпаний.



Бывший журналист казахстанских государственных СМИ сообщает, что в обслуживание входит красная и черная икра, водка и виски, экзотические фрукты, что также не соответствует действительности", - говорится в сообщении.



В правительстве также отметили, что при продолжительности полета до одного часа пассажирам предоставляются безалкогольные прохладительные напитки и снэки, при продолжительности 1-3 часов - горячее питание и горячие напитки (чай, кофе). Бортовое питание, как заявили в предоставляется в соответствии с действующим законодательством - законом "Об использовании воздушного пространства и деятельности авиации", правилами перевозки пассажиров, багажа и грузов на воздушном транспорте и другими нормативными правовыми актами.



"Таким образом, распространяемая бывшим журналистом казахстанских государственных СМИ информация не соответствует действительности. К сожалению, это является очередным случаем искажения фактов и распространения недостоверной информации в погоне за общественным резонансом", - заключили в пресс-службе премьер-министра.



Ранее бывший журналист телеканала Qazaqstan Ербол Мандибек опубликовал пост в Facebook, в котором заявил, что ежегодно на авиаперелеты членов правительства и руководителей Парламента Казахстана тратится до 20 миллиардов тенге.



Журналист пишет, что якобы воздушный флот правительства находится в районе VIP-терминала аэропорта Нур-Султана, который круглосуточно обслуживает "членов правительства и богатых людей из списка Forbes".