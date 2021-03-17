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Названы казахстанские боксеры, способные повторить путь Головкина

Просмотров:276 Опубликовано: Сегодня, 16:02
Названы казахстанские боксеры, способные повторить путь Головкина
Фото ©Турар Казангапов
Обозреватель Boxingscene.com Элиот Фостер назвал профессиональных боксеров из Казахстана, способных повторить путь чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе Геннадия Головкина, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Элиот Фостер выделил трех казахстанских боксеров.

"В этом году мне хочется посмотреть на развитие карьеры у трех перспективных казахстанских боксеров. Я считаю, что за Беком Нурмагамбетом, Турсынбаем Кулахметом и Евгением Павловым нужно пристально следить. Они молоды и выглядят очень круто. В отличие от многих казахстанцев, им удалось с первых боев привлечь внимание и завоевать титулы и лидирующие позиции в рейтингах. У Бека на счету три боя, Кулахмет защищает пояс, а Павлов входит в топ-15 WBA. С этими парнями будет связано много интересных эпизодов. После ухода Головкина кто-то из них может стать его наследником", - отметил Фостер.

Обозреватель отметил, что у каждого из этих боксеров "есть свой неповторимый почерк".

"Я вижу у всех хорошие перспективы. Любой из них может стать чемпионом мира. У них есть прекрасное любительское прошлое, при этом они молоды и полны сил для путешествия к вершине", - заключил он.


Источник: Tengrinews.kz
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