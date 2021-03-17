Возможные проверки домов и квартир на Наурыз прокомментировали в Минздраве

У вице-министра здравоохранения Ерлана Киясова на брифинге в СЦК уточнили, как мониторинговые группы будут контролировать массовое празднование Наурыза в квартирах и домах казахстанцев, передает ИА «NewTimes.kz».



По его словам, в данном случае министерство ориентируется только на сознательность населения.



«Конечно, мы на территории частных домов и квартир входить не собираемся. Все зависит от нас. Население, которое собирается праздновать в тех или иных местах большим кругом должны помнить, что они подвергают большим рискам своих родных», – сказал Киясов.



Главный санврач страны также дополнил, что министерство здравоохранения понимает важность семейного празднования Наурыза, но тем не менее призывает казахстанцев к благоразумию и просит минимизировать массовые сборы.



«Можно собираться узким кругом, с самыми близкими родственниками», – уточнил вице-министр.



В заключение Ерлан Киясов напомнил, что особо уязвимая категория – это люди старшего возраста, о которых нужно заботиться.