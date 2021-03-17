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15 человек изолировались в пещере на 40 дней ради эксперимента

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 19:24
15 человек изолировались в пещере на 40 дней ради эксперимента
фото с сайта www.dailymail.co.uk
Команда из 15 незнакомых друг с другом людей спустилась на 40 дней в пещеру без сотовых телефонов и часов. Все это ради того, чтобы понять, как человек чувствует себя в полной изоляции от внешнего мира, без доступа к солнечному свету, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Daily Mail.

Эксперимент под названием Deep Time начался в воскресенье, 14 марта. Завершиться по плану должен 22 апреля.

Руководитель миссии Кристиан Клот решился на подобную авантюру после всемирной изоляции, которую привнесла в жизнь пандемия COVID-19.

Среди участников эксперимента французские добровольцы от 27 до 59 лет, среди них биолог, учитель математики, ювелир, медсестра, гид.

Для изоляции была выбрана пещера Ломбривс в Арьеже. Это самая большая пещера в Европе. В течение 40 дней команде придется не только привыкать к отсутствию солнечного света, но и адаптироваться к постоянной температуре не выше 12 градусов Цельсия и влажности в 95 процентов.

"В пещере оборудованы три отдельных помещения - для сна, проживания и для топографических исследований пещеры, а также флоры и фауны", - рассказал Кристиан Клот.

С собой команда взяла четыре тонны припасов, воду и динамо-машину с педальным приводом для генерации электричества.

Отмечается, что эксперимент профинансирован на сумму 1,2 миллиона евро, при этом добровольцы участвуют в нем совершенно бесплатно.

"Это первый подобный эксперимент в мире. До сих пор все миссии этого типа были сосредоточены на изучении физиологических ритмов тела, но никогда не касались воздействия изоляции на когнитивные и эмоциональные функции человека", - сказал нейробиолог Этьен Кехлин.

Похожий эксперимент в 1972 году проводил французский геолог Мишель Сифра. Он шесть месяцев провел под землей в полной изоляции. Исследователь обнаружил, что циркадный цикл человека (реакция организма на смену дня и ночи) может варьироваться по продолжительности, если он не привязан к стимулам естественного света.


Источник: Tengrinews.kz
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