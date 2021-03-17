Туристы не будут допущены к вылету в Казахстан без ПЦР-справок

Ассоциация туроператоров Казахстана приняла решение ввести обязательное наличие справки о прохождении туристом ПЦР-тестирования, сделанным не более чем за 72 часа до вылета в Казахстан. Правило вступает в силу с 20 марта этого года, передает Tengrinews.kz со ссылкой на ассоциацию.



Правило будет обязательно на все туристические рейсы, вылетающие из Египта, ОАЭ, Мальдивской Республики, Шри-Ланки и Турции во все города Казахстана. Письма-распоряжения уже направлены во все авиакомпании, выполняющие перелеты по указанным направлениям.



Туристы, не предоставившие справку о прохождении ПЦР тестирования с отрицательным результатом, не будут допущены к вылету в Казахстан.



"Наша главная задача сегодня - предоставить не только комфортные, но и безопасные путешествия для казахстанцев. Мы рады, что сейчас вновь появляется все больше возможностей для увеличения количества туристических направлений, однако важно чтобы путешествуя, вы были защищены", - отметила президент ассоциации туроператоров Казахстана Инна Рей.