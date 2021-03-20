Осталась ночью в чужом городе. Беременную сняли с рейса в Актобе

Беременную женщину не пустили в самолет рейсом Актобе - Нур-Султан. Будущая мама прилетела в город утром того же дня, но авиаперевозчик отказался брать на себя ответственность, передает Tengrinews.kz со ссылкой на канал "Астана".



В итоге женщина осталась ночью на улице в чужом городе. Да еще и деньги за билет ей не вернули. В авиакомпании "QAZAQ AIR" заявили, что действовали по закону. А он оказался весьма противоречивым.



"Она находится на 26-й неделе беременности. Согласно правилам, она должна была предоставить обменную карту и справку врача. К сожалению, пассажирка не смогла предоставить справку. Поэтому авиакомпания приняла решение снять пассажирку с рейса", - пояснил руководитель пресс-службы авиакомпании "QAZAQ AIR" Сакен Нигмашев.



Однако, со слов астанчанки, перед первым вылетом она звонила в столичный аэропорт. И там о требовании специальной справки якобы ничего не сказали.



"Живу в одном Казахстане. Правила должны быть везде одинаковыми. Когда я ранее звонила и узнавала у медслужбы аэропорта Нур-Султан, они говорили: "До 32-х недель вы можете летать с обменной картой". А тут мне заявляют: нет, нельзя", - рассказала жительница Нур-Султана Гульназ Салбилекова.



Оказалось, что правила в аэропортах и у авиакомпаний, действительно, могут быть разными, пояснили юристы. Получается, что Гульназ Салбилекова – жертва отсутствия единой законодательной базы для пассажиров.



"В данном случае это – политика авиакомпаний. Какая-то авиакомпания может взять на себя риск и поехать, имея при этом соответствующее оборудование на самолете. Другая авиакомпания не может взять", - подтвердил заместитель председателя юридической палаты Нур-Султана Олег Саакян.



Так и получилось с Гульназ Салбилековой. Билеты на утренний и вечерний рейсы у нее были от разных авиаперевозчиков. Выехать домой в Нур-Султан на поезде ей удалось лишь на следующий день.