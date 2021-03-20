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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Россия разрешила въезд иностранным студентам

Просмотров:337 Опубликовано: Сегодня, 09:41
Россия разрешила въезд иностранным студентам
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Правительство РФ разрешило иностранным студентам из стран с низким распространением короновирусной инфекции вернуться к очному обучению в России. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на копию утвержденного распоряжения.

Минобрнауки разработало порядок въезда учащихся из-за рубежа. Российские власти будут определять, могут ли иностранные студенты вернуться в вузы, с помощью специального алгоритма. Роспотребнадзором будет регулярно обновляться список таких государств.

Студенты должны будут сообщить своему учебному заведению о намерении вернуться за десять дней до планируемой даты приезда. Они будут обязаны пройти ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию за три дня до прибытия в Россию. Также учащимся придется сдавать повторный тест в России и до его результатов находится на самоизоляции.

В ноябре сообщалось, что иностранных студентов начали отчислять из российских вузов, поскольку они не могут вернуться в страну из-за закрытых границ и присутствовать на занятиях. Около двух тысяч учащихся обратились к российскому правительству с просьбой позволить им вернуться в Россию и дать возможность продолжить обучение на российской территории. Самостоятельно приехать в страну они не могут, поскольку учеба не является основанием для пересечения границы.

Позже министр образования и науки России Валерий Фальков опроверг информацию о массовых отчислениях иностранных студентов. «Мы оперативно получили уточняющую информацию от наших коллег, и я могу заверить, что никаких массовых отчислений иностранных студентов нет», — заявил он.


Источник: lenta.ru
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Комментарии ( 2 )

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  • babushka
 дорожник (Посетители) Сегодня, 10:06
моя дочь уже с января приступила к занятиям в питерском универе, но за это пришлось выложить крупную сумму авиакомпаниям за перелёт в разы превышающих сумму двухгодичной давности. Что бы они подавились этими деньгами

Жить нужно непременно хорошо
 
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  • дорожник
 Исатай (Посетители) Сегодня, 09:47
Какая то запоздалая информация. И не вполне правильная.
 
 

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