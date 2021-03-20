Россия разрешила въезд иностранным студентам

Правительство РФ разрешило иностранным студентам из стран с низким распространением короновирусной инфекции вернуться к очному обучению в России. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на копию утвержденного распоряжения.



Минобрнауки разработало порядок въезда учащихся из-за рубежа. Российские власти будут определять, могут ли иностранные студенты вернуться в вузы, с помощью специального алгоритма. Роспотребнадзором будет регулярно обновляться список таких государств.



Студенты должны будут сообщить своему учебному заведению о намерении вернуться за десять дней до планируемой даты приезда. Они будут обязаны пройти ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию за три дня до прибытия в Россию. Также учащимся придется сдавать повторный тест в России и до его результатов находится на самоизоляции.



В ноябре сообщалось, что иностранных студентов начали отчислять из российских вузов, поскольку они не могут вернуться в страну из-за закрытых границ и присутствовать на занятиях. Около двух тысяч учащихся обратились к российскому правительству с просьбой позволить им вернуться в Россию и дать возможность продолжить обучение на российской территории. Самостоятельно приехать в страну они не могут, поскольку учеба не является основанием для пересечения границы.



Позже министр образования и науки России Валерий Фальков опроверг информацию о массовых отчислениях иностранных студентов. «Мы оперативно получили уточняющую информацию от наших коллег, и я могу заверить, что никаких массовых отчислений иностранных студентов нет», — заявил он.