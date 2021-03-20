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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Алаколь хотят осушить ради отеля – экологи

Просмотров:220 Опубликовано: Сегодня, 11:42
Алаколь хотят осушить ради отеля – экологи
Фото: 24.kz
Казахстанские экологи бьют тревогу. Они утверждают, что уникальнейший водоем страны Алаколь хотят осушить — не весь, а только 60 гектаров, а это почти 85 футбольных полей, передает телеканал "Евразия".

Восточноказахстанские экологи говорят, что чиновники уже решили провести осушение. От этого, заявили активисты, пострадает фауна. Если кто-то и решится на осушение, это будет противоречить требованиям Водного кодекса, сообщили эксперты.

«Говорят, там собираются строить какой-то отель. Это дико, потому что это уникальное озеро. При наличии большого количества пустых земель осушать его поверхность глупо. Помимо колоссальных затрат, неизвестно, как это все оценивалось и для чего это делается», − заявил эколог Даулет Асанов.

О ситуации вокруг озера Алаколь уже знают в Минэкологии. В ведомстве обещали позже разъяснить ситуацию.


Источник: liter.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • Галина63
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  • kolu411
 Космос (Посетители) Сегодня, 12:42
Очередная дикость ради понтов. Далеко ходить не надо, нам, актаусцам не привыкать, например, разрезали реликтовые скалы в 4 мкрне, строительство в Бозжира из этого же ряда варварства...
 
 

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