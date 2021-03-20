Алаколь хотят осушить ради отеля – экологи

Казахстанские экологи бьют тревогу. Они утверждают, что уникальнейший водоем страны Алаколь хотят осушить — не весь, а только 60 гектаров, а это почти 85 футбольных полей, передает телеканал "Евразия".
Восточноказахстанские экологи говорят, что чиновники уже решили провести осушение. От этого, заявили активисты, пострадает фауна. Если кто-то и решится на осушение, это будет противоречить требованиям Водного кодекса, сообщили эксперты.
«Говорят, там собираются строить какой-то отель. Это дико, потому что это уникальное озеро. При наличии большого количества пустых земель осушать его поверхность глупо. Помимо колоссальных затрат, неизвестно, как это все оценивалось и для чего это делается», − заявил эколог Даулет Асанов.
О ситуации вокруг озера Алаколь уже знают в Минэкологии. В ведомстве обещали позже разъяснить ситуацию.
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