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В Казахстане внесут изменения в проведение техосмотра автомобилей

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:51
В Казахстане внесут изменения в проведение техосмотра автомобилей
Фото из открытых источников
Власти Казахстана намерены изменить некоторые параметры в процедуре технического осмотра транспорта. Об этом говорит в сообщении Министерства индустрии и инфраструктурного развития, передает Liter.kz.

В МИИР прошло совещание по вопросам проведения обязательного техосмотра транспортных средств. Его участники назвали проблемы, которые требуют решения: взлом специализированных программных обеспечений — отправка недостоверных данных, проведение техосмотра без транспортного средства и другое; нарушения в данной отрасли со стороны АО «Национальные информационные технологии»; речь зашла также о совершенствованию порядка проведения техосмотра.

«На совещании выступили представители государственных органов и представители бизнес-сообщества, которые озвучили ряд предложений, направленных на безопасность движения, улучшение экологической ситуации в стране, усиление информационной безопасности информационной системы «Техосмотр», ужесточение ответственности за нарушения в данной сфере, проведение периодических проверок всех операторов технического осмотра и другие», — говорится в сообщении МИИР.

Вице-министр Динара Щеглова поручила детально изучить все озвученные предложения.

Министерство разработало «Дорожную карту», направленную на совершенствование порядка проведения техосмотра в Казахстане, в рамках которой предусмотрено:

- внедрение цифровых технологий, позволяющих обеспечить контроль действий операторов техосмотра;
- дополнительные требования к фотоизображению;
- усиление информационной безопасности, согласно СТ РК 15408-3-2006;
- ужесточение административной ответственности операторов техосмотра;
- введение административной ответственности в отношении оператора единой информационной системы «Техосмотр» за нарушение требований законодательства в данной сфере;
- внесение поправок в НПА в части перевода открытия центров технического осмотра с уведомительного в разрешительный порядок и другие.

В ведомстве заверили, что перечисленные меры будут способствовать исключению обозначенных нарушений.

«Министерство открыто к обсуждению с общественностью вопросов совершенствования техосмотра, предложения можно направлять на электронную почту d.atoshev@miid.gov.kz», — проинформировали в МИИР.

В совещании приняли участие представители Главной транспортной прокуратуры, министерств цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, экологии, геологии и природных ресурсов, внутренних дел, Агентства по противодействию коррупции, НПП РК «Атамекен», АО «Национальные информационные технологии» и Проектного офиса «Адалдық алаңы».


Источник: liter.kz
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