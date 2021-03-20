Болельщикам вход воспрещен: Олимпиада в Токио пройдет без иностранных зрителей

Организаторы Игр возместят потраченные на билеты средства иностранным болельщикам, сообщает ТАСС.



Летние Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио пройдут без болельщиков из-за рубежа в связи с ситуацией с пандемией. Такое решение в субботу приняли организаторы соревнований по итогам онлайн-встречи в пятистороннем формате.



«Решение в первую очередь обусловлено необходимостью обеспечить безопасность в условиях пандемии», — сказала журналистам министр, ответственная за проведение Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, Тамаё Марукава.



По ее словам, решение по поводу каких-либо ограничений на присутствие японских зрителей на спортивных объектах будет принято в апреле.