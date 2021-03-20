Журналисты показали очереди за яйцами в Костанае

Журналисты "Нашей газеты" показали очереди за яйцами в Костанае, передает Tengrinews.kz.На сайте ng.kz был представлен репортаж с предпраздничной сельскохозяйственной ярмарки. "Людей на ярмарке было очень много, так как многие приехали из регионов. Из покупателей выстраивались огромные очереди, самая большая традиционно была за яйцами", - пишут корреспонденты издания.Главным хитом продаж, подчеркивают журналисты, были яйца из стабфонда, "несмотря на то, что они подорожали на 90 тенге". Яиц привезли 144 000 штук. Их отдавали по 390 тенге за десяток.Издание приводит слова руководителя отдела предпринимательства и сельского хозяйства акимата Костаная Илоны Тимошенко о том, что спрос на яйца может быть связан с предстоящими праздниками и Пасхой у православных.Также "Наша газета" отмечает, что многие люди пришли в масках, но большинство носили их на подбородках, а санитайзеры с антисептиком были далеко не у всех продавцов.Ранее о необоснованном завышении цен на яйца в Казахстане заявили в Министерстве сельского хозяйства. А Агентство по защите и развитию конкуренции заявило, что у каждого второго крупного производителя яиц обнаружены признаки ценового сговора.