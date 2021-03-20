В Казахстане, возможно, выявили мутировавший штамм коронавируса

Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин не исключил, что по городу уже циркулирует мутировавший штамм коронавируса, передает Liter.kz.



Он добавил, что еще неизвестно, какой именно штамм выявили в городе:



«Мы подозреваем, что появился какой-то один мутированный штамм, его еще предстоит определить. Учитывая, что наши сограждане постоянно выезжают за границу в первую очередь наиболее тесные связи с Европой, Россией, США, наша работа будет проводиться именно по тем штаммам, которые выявляются в этих регионах», — заявил он.



Бекшин добавил, что ситуация с коронавирусом будет ухудшаться, поскольку штамм более заразен. В стране ведутся исследования на элемент мутации коронавируса. Также, по словам врача, заразность мутации на 70% выше той, которая была в Алматы в 2020 году.



Он также отметил, что в Алматы «помолодела» заболеваемость коронавирусом.



Удвоилось вдвое количество заболевших детей дошкольного возраста. Эти свойства как раз говорят, что обладает очень высокой заразностью. Почему мы сегодня оперативно принимаем меры, чтобы прекратить распространение, и причем более жесткими ограничительными мерами. Мы также видим, что идет наполняемость инфекционных стационаров, при этом обращаем внимание на более высокое количество средних, тяжелых случаев. За это время наши специалисты научились лечить, принимать адекватные меры. Тем не менее, наша задача на сегодня – остановить распространение, несмотря на такие его патогенные свойства.