За последние сутки COVID-19 выявлен во всех регионах Казахстана

За прошедшие сутки зарегистрирован 1 171 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 231 698 случаев, из них:
в городе Алматы – 29781 (+353), в городе Нур-Султан – 28045 (+237), в ВКО – 22601(+25), в Павлодарской области – 18774 (+40), в Атырауской области – 17966 (+45), в Карагандинской области – 16757(+75), в Акмолинской области – 14845 (+49), в ЗКО – 14245 (+87), в Костанайской области – 13387 (+43), в СКО – 12885 (+25), в Алматинской области – 12265 (+94), в городе Шымкенте – 6510 (+15), в Жамбылской области – 6242 (+19), в Актюбинской области – 4697 (+37), в Туркестанской области – 4413 (+5), в Мангистауской области – 4348 (+18), в Кызылординской области – 3937 (+4).
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.