О пользе наурыз коже рассказала казахстанцам врач

Традиционно на весенний праздник Наурыз казахстанцы готовят наурыз коже, угощая членов семьи и гостей. Однако полезно ли национальное блюдо для здоровья и сколько его можно съесть на праздниках, рассказала NUR.KZ врач общей практики городской поликлиники №2 города Алматы Айдана Нурлыман.



Айдана Нурлыман, врач общей практики, отметила, что наурыз коже богат витаминами и микроэлементами, поэтому полезен для здоровья.



"Наурыз коже – традиционное блюдо, которое готовится на весенний праздник Наурыз, в него входят семь либо девять ингредиентов: пшеница, рис, перловка, лапша, бульон, конина, айран, соль, лук, можно добавить кукурузу, в разных регионах его готовят по-разному. Наурыз коже богат углеводами, в составе блюда есть марганец, кремний, разные витамины группы А, B, С, кальций. Наурыз коже очень питательное блюдо и имеет ценный для здоровья организма состав. Жирности в блюде очень мало – 67 грамм", - добавила эксперт.



По словам врача, на праздниках нужно правильно и дробно питаться. За один прием можно съесть 200-300 мл наурыз коже.



"Надо всегда правильно питаться, не переедать жирного, сладкого, острого, исключить вредные привычки, алкогольные напитки и так далее. Средняя суточная норма калорий для мужчин составляет в зависимости от возраста и образа жизни 2200-2400 калорий. Для женщин - 1800-2400 калорий. Баланс белков, жиров и углеводов может быть следующим: белки – 30-40%, углеводы – 40-50%, жиры – 20-25%", - уточнила Айдана Нурлыман.



Медик также отметила полезность кумыса, кисломолочного напитка, изготавливаемого из кобыльего молока. Данный напиток содержит много витаминов, кальция и фосфора, повышает иммунитет, укрепляет зубы и кости, улучшает кровообращение, укрепляет нервы, добавила она. Однако, как уточнила доктор, кумыс нельзя пить беременным женщинам, детям и тем, у кого есть переносимость лактозы.



